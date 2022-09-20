موقف رائع من كريستيانو رونالدو تجاه طفل مولع به (فيديو)

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على تحقيق حلم طفل صغير في التقاط صورة معه، خلال خروجه من الفندق.

ففي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر بشكل واسع، يظهر طفل صغير يتحايل على أفراد الأمن خارج الفندق الذي يقيم فيه فريق مانشستر يونايتد، ليقترب من النجم البرتغالي قبل ركوبه حافلة الفريق التي نقلتهم إلى الملعب، ليتوقف رونالدو ويحتضن الصبي الصغير الذي بدا متحمسا للغاية لرؤية معشوقه عن قرب.

وظهر الطفل مرتديا قميص كريستيانو رونالدو برقمه المميز (7)، ووقف رونالدو واحتضن الطفل بحرارة واصطحبه حتى بوابة الحافلة، حيث قام أحد الأفراد المعاونين للفريق بإعطاء قلم للنجم البرتغالي، الذي قام بدوره بالتوقيع على القميص للطفل الصغير.

موقف رائع من كريستيانو رونالدو تجاه طفل مولع به.pic.twitter.com/eCukyFXIPe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 20, 2022

ويبدو أن الفيديو تم تصويره في مولدوفا حيث كان يخوض مانشستر يونايتد مباراة ضد شيريف تيراسبول يوم الخميس الماضي، في الدوري الأوروبي.

رونالدو يخوض حاليًا الموسم الأخير في عقده مع فريقه الإنجليزي وقد حاول الخروج منه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يُوفق في ذلك، وقد تحدث الإعلام عن رفض عدة أندية ضمه أبرزها بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.

رونالدو بدأ مسيرته مع سبورتينغ لشبونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد ومنه إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس، وقد عاد لفريقه الإنجليزي صيف 2020 ووقع معه عقدًا ينتهي صيف 2023.

أما كتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاغ فقد فازت في خمس مباريات من آخر ست مباريات للشياطين الحمر.

وحققوا أربعة انتصارات في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة المخيبة للآمال في أول مباراتين شهدتا هزيمة 2-1 أمام برايتون و 4-0 أمام برينتفورد.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب مباراته المقبلة أمام غريمه مانشستر سيتي في ديربي المدينة يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد فترة التوقف الدولي، على استاد الاتحاد في الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.