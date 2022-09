محمد صلاح يودع الملكة إليزابيث

ودع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”اليوم، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التي لا تتزعزع. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي“.

Today, the people of Great Britain and the world pay tribute and bid a final farewell to her Majesty Queen Elizabeth II, commemorating her legacy and unwavering service. My thoughts are with the Royal Family on this historic and emotional day. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT

