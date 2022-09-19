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رياضة

محمد صلاح يودع الملكة إليزابيث
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 17:21 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 18:15 GMT

محمد صلاح يودع الملكة إليزابيث

ودع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الملكة إليزابيث الثانية. وكتب محمد صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر": "اليوم، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ودع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”اليوم، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التي لا تتزعزع. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي“.

واحتشد عشرات الآلاف في وسط لندن اليوم الإثنين لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث.

وحضر مراسم الجنازة عدد كبير من قادة وملوك العالم لتوديع إليزابيث التي حكمت 70 عاما.

وتوجت إليزابيث ملكة في فبراير 1952 حتى وفاتها في 8 سبتمبر الحالي.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف وصنع 3 في 9 مباريات مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.

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