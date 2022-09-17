لم نتعاقد معه من أجل الأهداف.. غوارديولا يدافع عن غريليش بعد تعرضه لانتقادات عنيفة

دافع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن جاك غريليش في ظل انتقادات لأدائه الهجومي قائلا إن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يضم لاعب خط الوسط بسبب أهدافه وتمريراته الحاسمة فقط.

وأحرز اللاعب الدولي الإنجليزي ستة أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة مع أستون فيلا في موسم 2020/2021 بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في أغسطس آب من العام الماضي مقابل صفقة قياسية في الدوري الممتاز بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (114.12 مليون دولار).

🗣 بيرناردو سيلفا في احتفالات مانشستر سيتي بالتتويج بالدوري الإنجليزي: واحد من أسباب تحقيق الفوز على أستون فيلا هي ابقاء جاك غريليتش على الدكة 😂 pic.twitter.com/2Ej87X9Hb0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

ومع ذلك، كافح غريليش لتكرار هذه الأرقام منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي لكنه فشل في التسجيل أو إرسال تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لانتقادات بسبب أدائه في فوز مانشستر سيتي 2/1 على بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، بعد أن فشل في التأثير على مجريات اللعب ليتم استبداله في الدقيقة 58.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل توجه مانشستر سيتي للقاء ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق اليوم السبت ”لم نتعاقد معه من أجل الأهداف والتمريرات المذهلة التي صنعها مع أستون فيلا. هناك سبب آخر“.

هدف جاك غريليش الرائع في شباك لايبزغ #مانشستر_سيتي_لايبزيج #UCL pic.twitter.com/23wgf6iWgD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 15, 2021

وأضاف ”يستطيع القيام بذلك عندما يلعب، لكنه ينافس مع كبار اللاعبين. يدرك ذلك تماما ولكنه لا يشتكي أبدا. إنه شخصية لطيفة“.

وتابع المدرب الإسباني ”هو من أوائل اللاعبين الذين ساعدوا الفريق خلال المباريات كما أنه حاضر في التدريبات دوما“.

وأتم ”لذلك أنا سعيد بسلوكه وكل شيء يقوم به. يفهم طريقتنا، ويمكننا أن نتفهم ما يقوم به ويحتاج فقط إلى القليل من الاستمرارية في اللعب وهو ما حاولت منحه له لأنه يستحق ذلك“.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر آرسنال بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر في الترتيب.