إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

تشيلسي ينافس ليفربول ومانشستر يونايتد على جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 6:17 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 7:00 GMT

تشيلسي ينافس ليفربول ومانشستر يونايتد على جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند

يعتبر الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام متوسط ميدان بروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى، ويحتمل أن يكون إحدى الصفقات

+A -A
المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يعتبر الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام متوسط ميدان بروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى، ويحتمل أن يكون إحدى الصفقات الكبيرة في تاريخ كرة القدم خلال سوق الانتقالات صيف 2023.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن تشيلسي سينافس ليفربول ومانشستر يونايتد وأندية أوروبا الكبرى على النجم الإنجليزي الشاب وقد تكلف الصفقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وبعد رحيل النرويجي إيرلينغ هالاند نحو مانشستر سيتي، الصيف الماضي، أعلن بروسيا دورتموند أن نجمه الشاب جود بيلينغهام لن يغادر الفريق وقرر الاحتفاظ عليه رغم اهتمام أندية كبرى.

ورغم قرار الفريق الألماني هناك لائحة من الأندية الأوروبية تتنافس على النجم الشاب من بينها ريال مدريد الإسباني، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وقرر الملياردير الأمريكي مالك تشيلسي تود بويلي دخول الصفقة والتنافس مع الكبار لخطف الموهبة الشاب.

وقد يصل ثمن النجم جود بيلينغهام، في صيف 2023، أرقامًا قياسية حيث ذكرت تقارير إعلامية أوروبية سابقًا أن بروسيا دورتموند سيطالب بمبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو للتخلي عنه.

ويهدف مالك تشيلسي الجديد للتعاقد مع لاعبين شباب لتكوين فريق قوي للمستقبل ويعتبر المدرب الجديد غراهام بوتر من المعجبين بجود بيلينغهام.

ودفع بروسيا دورتموند مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب الوسط الشاب من فريق برمنغهام سيتي العام 2020.

وارتفعت قيمة بيلينغهام في العامين الماضيين لتبلغ 80 مليون يورو بحسب موقع ”تراسفير ماركت“ ويعتبر من أغلى اللاعبين في الدوري الألماني برفقة جوشوا كيميش نجم وسط بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

وشارك النجم الشاب في 99 مباراة برفقة بروسيا دورتموند سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة من بينها 4 أهداف، و4 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا، كما مثل المنتخب الإنجليزي في 15 مباراة، وسيكون حاضرًا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play