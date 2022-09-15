على غرار "سيتي جروب".. مالك تشيلسي يجري مفاوضات لشراء أندية في البرازيل والبرتغال

ذكرت تقارير إعلامية أن الملياردير الأمريكي تود بوهلي مالك فريق تشيلسي بدأ فعلا في تنفيذ خطته لتقليد مجموعة “ سيتي جروب“ عبر شراء أندية أخرى وضمها لمجموعة “ Clearlake Capital “ التي تملك الفريق الإنجليزي.

ويركز تود بوهلي وشركته على الأندية التي تملك تقاليد وتاريخ من خلال صنع النجوم الشباب وتكوينهم وتشتهر بأكاديميات معروفة على الصعيد العالمي ولذلك يركز على أندية في البرازيل والبرتغال.

وذكرت صحيفة “ evening standard “ جس تود بوهلي نبض أندية في البرازيل تتوفر على أكاديميات معروفة واتصل فعلا بفريق سانتوس الذي خرج منه نجوم كبار أبرزهم أسطورة كرة القدم الملك البرازيلي بيليه ونجم باريس سان جيرمان الحالي نيمار.

وتم رفض عرض تود بوهلي لشراء سانتوس لكن الملياردير الأمريكي يواصل البحث عن أندية برازيلية لشرائها.

كما ذكرت صحيفة “ التلغراف “ أن الملياردير الأمريكي قد يشتري نادي برتغالي بمساعدة البرتغالي خورخي مينديز الوكيل الشهير للاعبين وأبرزهم النجم كريستيانو رونالدو.

وأجرى تود بوهلي عدة لقاءات مع خورخي مينديز في الصيف الماضي ومن بين القضايا التي تم مناقشتها تعاقد تشيلسي مع كريستيانو ورونالدو وشراء نادي في البرتغال.

ويرغب تود بوهلي في ترك بصمة على كرة القدم الإنجليزية ولذلك اقترح في حوار مؤخرا تغيير نظام الصعود والنزول وزيادة المنافسة عبر لقاءات بين الأربعة الكبار كما اقترح إجراء لقاء النجوم بين الشمال والجنوب لجني أموال لفائدة أندية الدرجات الدنيا.

ويرغب مالك تشيلسي في تقليد تجربة “ سيتي غروب “ عبر شراء أندية من دول مختلفة وربطها بفريق تشيلسي والاستفادة من لاعبيها الشباب وأكاديميتها في المستقبل.

وتعتبر ”سيتي جروب“ أحد أبرز المجموعات التي تستثمر في كرة القدم وتملك نادي مانشستر سيتي في إنجلترا وأندية في الولايات المتحدة الأمريكية والأوروغواي والهند وأستراليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا واليابان والصين.

واشترى تود بوهلي فريق تشيلسي بعد تجميد أموال وممتلكات وأرصدة مالكه السابق الروسي رومان ابراموفيتش بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغزو روسيا لأوكرانيا.