مباراة ليفربول ضد أياكس.. محمد صلاح ينهي صيامه بهدف رائع (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك نظيره أياكس الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”آنفيلد“ بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد تلقيه الكرة بشكل رائع من جوتا ليسكنها الشباك مباشرة.

وكسر محمد صلاح صيامه التهديفي الذي استمر لـ 4 مباريات ليسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

وكان ليفربول قد خسر في لقاء الجولة الأولى، أمام نابولي الإيطالي على ملعب ”دييغو أرماندو مارادونا“ بنتيجة 4-1.

ويتواجد ليفربول في المرتبة الثالثة دون نقاط بالمجموعة الأولى، بينما أياكس يتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط بعد التفوق على رينجرز في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف.

وواجه ليفربول نظيره أياكس في 4 مباريات رسمية سابقة في دوري أبطال أوروبا، فاز الريدز في مباراتين، وفاز الفريق الهولندي فى مواجهة واحدة، وحسم التعادل الإيجابي مواجهة أخرى.

والتقي الفريقان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لعام 1966، وفاز أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 2-2.

بينما في دور المجموعات موسم 2020 فاز ليفربول ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0.

وضم صلاح فريق أياكس أمستردام الهولندي لقائمة ضحاياه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خصوصا أنه لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه، ولكن نجح اليوم.

وسجل محمد صلاح ظهوره ضد أياكس في 150 دقيقة وكانت المباراتين في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، ولم يحرز النجم المصرى أو يصنع أي أهداف أمام الفريق الهولندي في المواجهتين.