ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يرتقي للصدارة

سجل النروجي إيرلينغ هالاند 3 أهداف (هاتريك) لفريقه مانشستر سيتي في مواجهة نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم السبت، على ملعب ”الاتحاد“ في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند الأول في الدقيقة 62 ليعادل النتيجة للسيتي الذي كان متأخرا (2-1) ليتعادل الفريق (2-2).

وفي الدقيقة 70، بعد تمريرات متبادلة بين بيرناردو وألفاريز وستونز لتصل الكرة إلى هالاند الذي حولها بنجاح في شباك كريستال بالاس ويسجل الثالث للسيتي والثاني له في اللقاء.

وجاء هدف هالاند الرابع للسيتي في الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

وبتلك الثلاثية، وصل رصيد هالاند إلى 6 أهداف ليصعد لصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويأتي بعده رودريغو مورينو، لاعب ليدز يونايتد، ثم ألكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام ويلفريد زها، نجم كريستال بالاس ولكل منهما 3 أهداف.

وتأخر مانشستر سيتي بهدف عن طريق جون ستونز (هدف في مرماه) ويواكيم أندرسن في الدقيقتين 4 و21، قبل أن يتعادل السيتي عن طريق برناردو سيلفا وهالاند، في الدقيقتين 53 و62، ثم يسجل هالاند الهدف الثالث والتقدم للسيتي مع الدقيقة 70، وفي الدقيقة 81 يضع هالاند الهدف الرابع لفريقه.

وجمع مانشستر سيتي 7 نقاط من أول 3 جولات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

على الجانب الآخر، فاز كريستال بالاس في الجولة الماضية على أستون فيلا، ليحصد أول 3 نقاط له هذا الموسم بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.