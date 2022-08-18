مانشستر يونايتد يحاول حسم صفقة كاسيميرو قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن مانشستر يونايتد يريد إغلاق صفقة البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول، يوم الإثنين المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد طلب من كاسيميرو أن يقنع ريال مدريد بعدم المطالبة بسعر مرتفع للغاية لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن كاسيميرو يشعر أن رحلته مع ريال مدريد تقترب من النهاية، في حين قال دافيد أورنستين، الذي يعمل في صحيفة ”ذا أتليتك“ البريطانية إن مانشستر يونايتد يتقدم في المفاوضات مع ريال مدريد لضم كاسيميرو، وإن اللاعب البرازيلي مهتم بالانتقال ويرحب بفكرة الانتقال إلى أولد ترافورد.

وأكد أورنستين أن مانشستر يونايتد ينجذب لشخصية كاسيميرو واحترافه، في الوقت الذي يرى فيه اللاعب أن انتقاله يمثل تحديًا احترافيًا كبيرًا في إضافة لسيرته الذاتية.

ويبدو أن ريال مدريد بدأ يقتنع باقتراب رحيل كاسيميرو، حيث أفادت صحيفة ”أس“ أن النادي الملكي بدأ التحرك في السوق الصيفي، حيث سيحاول التعاقد مع البرتغالي برونو غيماريش من نيوكاسل.

وتعاقد ريال مدريد مع الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني من موناكو قبل أسابيع مقابل 80 مليون يورو، لكن كاسيميرو قدم مباراة بمستوى مميز أمام آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي.

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادمًا من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علمًا بأنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفًا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عامًا، مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.