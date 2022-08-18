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رياضة

ريان غيغز.. كيف تحول الأسطورة إلى خائن؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2022 10:08 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2022 10:40 GMT

ريان غيغز.. كيف تحول الأسطورة إلى خائن؟ (فيديو)

شخصية غيغز في الواقع وأفعاله... لا تمت بصلة لحاله في الملاعب.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

لو كنت مغرمًا بالبريميرليغ.. فلا شك بأنك ستكون على قدرٍ من الإعجاب بأحد أبرز أساطيره.. حتى لو لم تكن من عشاق الشياطين الحمر..
ريان غيغز.. اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب مع مانشستر يونايتد.
وصاحب مسيرة من الوفاء لقميص ناديه الأوحد.. امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.. لكن الحقيقة تقول بأن الجناح الويلزي ،الأعظم في تاريخ بلاده، لم يحمل ولو خصلة واحدة من الوفاء خارج المستطيل الأخضر..
نعم، قد يكون الأمر مفاجئا تجاه لاعب أحبه الجميع في الملعب.. واقتدى به زملاؤه كقائد مثالي وأخلاقي.. إلا أن شخصية غيغز في الواقع وأفعاله.. لا تمتان بصلة لحاله في الملاعب.

 

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