رد فعل كريستيانو رونالدو بعد تأخر مانشستر يونايتد برباعية أمام برينتفورد (فيديو)

بدا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، غاضبا وغير مستوعب ما يحدث لفريقه في مواجهة برينتفورد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

ويتأخر يونايتد برباعية أمام برينتفورد في الشوط الأول.

وظهر رونالدو بعد الهدف الثالث وهو يبدو غير مصدق ما يحدث لفريقه، حيث ظهرت على وجهه علامات الغضب وقام بضرب قدمه بيديه.

رونالدو فاصل للغاية 😡 pic.twitter.com/rUjqrN3F64 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

وتقدم برينتفورد بـ4 أهداف في النصف ساعة الأولى من اللقاء، عبر بيليندا جوشوا دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، وماتياس يانسين في الدقيقة 18، وبن مي في الدقيقة 31، وبريان مبيومو مع الدقيقة 35.

وجاء الهدف الأول لبرينتفورد عبر خطأ كبير من دي خيا، بعدما سدد دا سيلفا كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من بين أحضان الحارس الإسباني وسكنت الشباك.

ومن ثم أخطأ دي خيا أيضا في لقطة الهدف الثاني وذلك أثناء تنفيذ ركلة مرمى، بعدما فضل التمرير إلى كريستيان إريكسن تحت الضغط على حدود المنطقة، ليفتكها يانسين ويسدد بسهولة في الشباك.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث عن طريق بن مي بخطأ مشترك من الدفاع والحارس، ثم سجل بريان مبيومو الهدف الرابع من انفراد صريح تحت أنظار الدفاع الأحمر.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر في الجولة الأولى على ملعبه أولد ترافورد، بالسقوط أمام برايتون بنتيجة (2-1).

وما زال مستقبل رونالدو غامضًا، إذ يطلب النجم البرتغالي الرحيل قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الجاري.

ويلعب رونالدو بجوار غادون سانشو، وماركوس راشفورد، في ظل إصابة أنتوني مارسيال.

ويواصل إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الاعتماد على ثنائية القائد هاري ماجواير، والوافد الجديد ليساندرو مارتينيز في قلب الدفاع، على حساب رافاييل فاران.