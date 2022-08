على رأسهم محمد صلاح وكورتوا.. فرانس فوتبول تكشف عن المرشحين لجائزة "البالون دور"

أعلنت مجلة “ فرانس فوتبول “ عن قائمة تضم 30 لاعبا، كمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2022 والتي قررت المجلة هذه السنة منحها في شهر تشرين الأول / أكتوبر القادم.

وكشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية ”بالون دور“ لموسم 2022.

ويأتي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني ومحمد صلاح نجم نادي ليفربول على رأس القامة النهائية.

وغيرت الصحيفة مسار المسابقة من جائزة سنوية تعتمد على إنجازات اللاعبين على مدار السنة لجائزة تعطي القيمة للنتائج الموسم .

وسيعلن عن الفائز يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر القادم في باريس .

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان قد توج بالجائزة لسنة 2021 للمرة السابعة في مسيرته .

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية : .

1- البلجيكي تيبو كورتوا ( ريال مدريد )

2- البرتغالي رافائيل لياو ( ميلان )

3- الألماني جوشوا كيميتش ( بايرن ميونخ )

4- الفرنسي كريستوف نكوكو ( لايبزيج )

5- المصري محمد صلاح ( ليفربول )

6- الإنجليزي ألكسندر ارلوند ( ليفربول )

7- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد )

8- البرتغالي برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي )

9- لكولومبي لويس دياز ( ليفربول )

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ / برشلونة )

المرشحين لجائزة أفضل حارس ”ليف ياشين“

كما أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن 10 حراس مرمى يتنافسون على جائزة أفضل حارس، والتي سميت باسم جائزة “ ليف ياشين ”

وضمت اللائحة ياسن بونو حارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي، والبرازيلي أليسون بيكير، والبلجيكي تيبو كورتوا

Here are the ten Yachine Trophy nominees ⤵️

🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇷 Alisson Becker

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇷 Ederson

🇫🇷 Mike Maignan

🇸🇳 Edouard Mendy

🇩🇪 Manuel Neuer

🇸🇮 Jan Oblak

🇩🇪 Kevin Trapp

🇫🇷 Hugo Lloris#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/BD3asXqu5g

