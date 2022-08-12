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رياضة

على رأسهم محمد صلاح وكورتوا.. فرانس فوتبول تكشف عن المرشحين لجائزة "البالون دور"
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 17:55 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 18:35 GMT

على رأسهم محمد صلاح وكورتوا.. فرانس فوتبول تكشف عن المرشحين لجائزة "البالون دور"

أعلنت مجلة " فرانس فوتبول " عن قائمة تضم 30 لاعبا، كمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2022 والتي قررت المجلة هذه السنة منحها في شهر تشرين الأول / أكتوبر

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

أعلنت مجلة “ فرانس فوتبول “ عن قائمة تضم 30 لاعبا، كمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2022 والتي قررت المجلة هذه السنة منحها في شهر تشرين الأول / أكتوبر القادم.

وكشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية ”بالون دور“ لموسم 2022.

ويأتي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني ومحمد صلاح نجم نادي ليفربول على رأس القامة النهائية.

وغيرت الصحيفة مسار المسابقة من جائزة سنوية تعتمد على إنجازات اللاعبين على مدار السنة لجائزة تعطي القيمة للنتائج الموسم .

وسيعلن عن الفائز يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر القادم في باريس .

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان قد توج بالجائزة لسنة 2021 للمرة السابعة في مسيرته .

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية : .

1- البلجيكي تيبو كورتوا ( ريال مدريد )

2- البرتغالي رافائيل لياو ( ميلان )

3- الألماني جوشوا كيميتش ( بايرن ميونخ )

4- الفرنسي كريستوف نكوكو ( لايبزيج )

5- المصري محمد صلاح ( ليفربول )

6- الإنجليزي ألكسندر ارلوند ( ليفربول )

7- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد )

8- البرتغالي برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي )

9- لكولومبي لويس دياز ( ليفربول )

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ / برشلونة )

المرشحين لجائزة أفضل حارس ”ليف ياشين“

كما أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن 10 حراس مرمى يتنافسون على جائزة أفضل حارس، والتي سميت باسم جائزة “ ليف ياشين ”

وضمت اللائحة ياسن بونو حارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي، والبرازيلي أليسون بيكير، والبلجيكي تيبو كورتوا

جائزة “ ليف ياشين ”

البرازيلي اليسون بيكير ( ليفربول )

المغربي ياسن بونو ( إشبيلية )

البلجيكي تيبو كورتوا ( ريال مدريد )

البرازيلي إيديرسون ( مانشستر سيتي )

الفرنسي هوغو لوريس ( توتنهام )

الفرنسي مايك مينان ( ميلان )

السنغالي إدوارد ميندي ( تشيلسي )

الألماني مانويل نوير ( بايرن ميونخ )

السلوفيني بان أوبلاك ( أتلتيكو مدريد )

الألماني كيفن تراب ( فرانكفورت )

قائمة أفضل لاعب شاب

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل للاعب شاب في العالم “ جائزة كوبا ”

وضمت اللائحة 3 لاعبين ألمان ولاعبين من إنجلترا ولاعب لكل من فرنسا والبرتغال وإسبانيا وصربيا وهولندا

المرشحين لجائزة كوبا:

الألماني كريم أديمي ( ريد بول سالزبورغ / بروسيا دورتموند ”

الإنجليزي جود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند )

الفرنسي إدواردو كامافينغا ( ريال مدريد )

الإسباني غافي ( برشلونة )

الهولندي غرافينبيش ( بايرن ميونخ / أياكس )

الصربي يوشكو جفارديول ( لايبزيج )
البرتغالي نونو مينديز ( باريس سان جيرمان )

الألماني جمال موسيالا ( بايرن ميونخ )

الإنجليزي بوكايو ساكا ( أرسنال )

الألماني فلوريون فيرتز ( بايرن ليفركوزن )

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