هذا النادي يحاول تدمير نفسه.. جماهير مانشستر يونايتد ترفض التعاقد مع ماورو إيكاردي

”هذا النادي يحاول تدمير نفسه“، جماهير مان يونايتد تتوسل للنادي ألا يوقع مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي بعد تقارير ربطته بأولد ترافورد… حيث عبر المشجعون بالفعل عن مخاوفهم بشأن تحركات ماركو أرناوتوفيتش وأدريان رابيو

انتقد مشجعو مانشستر يونايتد إدارة النادي بعد ورود تقارير تربط النادي بخطوة التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.

وذكرت شبكة ”TyC Sports“ الأرجنتينية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع إيكاردي البالغ من العمر 29 عامًا، في حين إن نادي غالطة سراي التركي حريص أيضًا على ضم المهاجم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ فقد حث أنصار مانشستر يونايتد النادي على عدم التعاقد مع إيكاردي، بعد أن أعربوا في السابق عن مخاوفهم أيضا بشأن تحركات لضم ماركو أرناوتوفيتش وآدريان رابيو.

وأفادت الصحيفة أن تعاقد مانشستر يونايتد (إن تم) سيكون بنظام الإعارة مع خيار الشراء بينما يواصل إيريك تين هاغ سعيه لضم مهاجم.

ومع ذلك، مع ظهور التقارير، شعرت جماهير مانشستر يونايتد بالغضب من الصفقة المحتملة حيث تساءل البعض عما إذا كان النادي يحاول إيذاء نفسه.

وقال أحد المشجعين: ”هذا النادي يحاول تدمير نفسه“.

وكتب آخر: ”بصراحة هذا مضحك للغاية، لا أستطيع أن أفهم لماذا في الجحيم قد يرغب مانشستر يونايتد في القيام بذلك“.

وأضاف: ”لا تحتاج حتى إلى قسم استكشافي أو عقل لتعلم أنه لا يمكن أن يكون كل من إيكاردي ورابيو في الفريق، سيكون الأمر شديد السمية“.

وكتب معلق ثالث: ”مانشستر يونايتد لا يهتم حتى بدعم أكاذيبهم. ”صدق إذا كنت تريد أو لا تصدق، فسوف نستمر في الكذب“.

ووجه آخرون غضبهم إلى جون مورتو مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، وقال معلق: ”الاعتذارات مستحقة لجون مورتو، ادعى أنها لا توجد إستراتيجية نقل في يونايتد، غير صحيح. من الواضح أن الأمر يتعلق بالتأرجح في كل مرة في كرة القدم الأوروبية“.

وقرر مانشستر يونايتد عدم التعاقد مع ماركو أرناوتوفيتش بعد رد فعل عنيف من المشجعين، في حين يبدو أن انتقال رابيو وصل إلى طريق مسدود – حيث طلبت والدة وكيل لاعب يوفنتوس من النادي الإنجليزي أن يدفع أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني، وهو راتبه الحالي في النادي الإيطالي.

ويتدرب إيكاردي حاليًا بعيدًا عن باريس سان جيرمان بعد أن أكد المدرب الجديد كريستوف غالتييه أنهم يشجعونه على إيجاد ناد جديد.

وتم استبعاد المهاجم الأرجنتيني من تشكيلة باريس سان جيرمان في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي حيث تغلب بطل الموسم الماضي على كليرمون فوت 5/0.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فقد التقت واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي ثلاث مرات بمسؤولي غالطة سراي، لبحث إمكانية إتمام الصفقة.