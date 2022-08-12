جيرمين ديفو يعود إلى توتنهام للعمل في الأكاديمية

أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجمه السابق جيرمين ديفو عاد إليه من جديد للعمل مع الطاقم الفني لأكاديمية النادي اللندني.

وأحرز ديفو (39 عاما) 143 هدفا في 363 مباراة لعبها بألوان توتنهام خلال فترتين ما بين 2004 و2014.

وأضاف توتنهام في بيان ”سيعمل (ديفو).. مع طاقمنا التدريبي الحالي بهدف نقل خبرته ومعلوماته الهائلة إلى اللاعبين الشبان في الفئات العمرية ما بين تحت 17 عاما وتحت 21 عاما“.

ولعب ديفو 57 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسبق له اللعب في صفوف بورتسموث وسندرلاند وبورنموث ورينجرز قبل الاعتزال في مارس آذار الماضي. وعمل ديفو أيضا لفترة قصيرة لاعبا ومدربا في رينجرز تحت قيادة ستيفن جيرارد.

وفاز توتنهام على ساوثهامبتون في مباراته الأولى بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي في الجولة الثانية مع الجار اللندني تشيلسي في ملعب الأخير الأحد المقبل.