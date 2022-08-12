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رياضة

آرسنال لن يستفيد ماليا بانتقال مهاجمه السابق أوباميانغ من برشلونة إلى تشيلسي
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 6:40 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 7:10 GMT

آرسنال لن يستفيد ماليا بانتقال مهاجمه السابق أوباميانغ من برشلونة إلى تشيلسي

فشل آرسنال في تأمين شرط البيع عندما سمح للمهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بالمغادرة مجانا للانضمام إلى برشلونة الموسم الماضي. والآن يمكن للعملاق الإسباني

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المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

فشل آرسنال في تأمين شرط البيع عندما سمح للمهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بالمغادرة مجانا للانضمام إلى برشلونة الموسم الماضي.

والآن يمكن للعملاق الإسباني أن يحصل على المال في غضون ستة أشهر فقط بعد تعاقده مع أوباميانغ وذلك لأن تشيلسي يريد المهاجم الذي يبلغ سعره 15 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى زميله في برشلونة فرينكي دي يونغ.

ولم يدفع برشلونة حتى راتب أوباميانغ عن 23 مباراة لعبها معه الموسم الماضي، بل دفعها النادي اللندني الذي سعى بشدة للتخلص من اللاعب بعد مشاكله مع المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا لدرجة أنهم وافقوا على دفع أجره البالغ 7 ملايين جنيه إسترليني لبقية الموسم.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن هذا الأمر أثر بشدة على آرسنال عندما سجل مهاجم بروسيا دورتموند السابق 13 هدفًا ليقود برشلونة إلى المركز الثاني في الليغا.

وأنهى آرسنال عقد أوباميانغ الذي كان يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لذلك لم يتمكنوا من الإصرار على الحصول على أي مقابل في أي انتقال مستقبلي للاعب.

لكن التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني يعني أن أوباميانغ أصبح الآن فائضا عن المتطلبات الحالية لبرشلونة.

وتدرك إدارة برشلونة أن المدير الفني الألماني لتشيلسي توماس توخيل حريص على العمل مع لاعبه السابق في بروسيا دورتموند مرة أخرى.

ووافق أوباميانغ على خفض أجره إلى 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عند انضمامه إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه بدأ فقط في دفع الراتب هذا الموسم بعد توقف آرسنال عن دفع راتب أوباميانغ.

ويسعى برشلونة لبيع أوباميانغ حتى يتمكن من تسجيل ليفاندوفسكي وأربعة لاعبين جدد آخرين.

وكلف رافينيا جناح ليدز يونايتد 47 مليون جنيه إسترليني ودفع العملاق الإسباني لإشبيلية 55 مليون جنيه إسترليني للتفوق على تشيلسي والحصول على قلب الدفاع جوليس كوندي، بينما تعاقد برشلونة مع أندرياس كريستنسن ولاعب خط وسط ميلان فرانك كيسي مجانًا.

ولا يمكن أيضًا تسجيل عثمان ديمبلي وسيرجي روبرتو حتى يخفض برشلونة فاتورة رواتب لاعبيه حيث وقع كلاهما عقودًا جديدة.

ولقد أنفق تشيلسي أكثر من برشلونة بقيادة المالك الجديد تود بويلي – 178 مليون جنيه إسترليني حتى الآن هذا الصيف، حيث استثمر الملاك الأمريكيون للنادي اللندني 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، و62 مليون جنيه إسترليني لضم مارك كوكوريلا ظهير أيسر برايتون، وكذلك كارني تشوكويميكا من أستون فيلا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وغابرييل سلونينا من شيكاغو فاير مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

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