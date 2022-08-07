هدف واحتفال إيرلينغ هالاند في مباراة مانشستر سيتي وويستهام (فيديو)

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أول هدف في مباراة رسمية مع مانشستر سيتي، وذلك أمام ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.“

وجاء هدف هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

– ويست هام ✘ مانشستر سيتي

– الجولة الأولى ، الدوري الإنجليزي

– 🎥 هدف هالاند 🔥🔥🔥🧘‍♂️ pic.twitter.com/TIZyVSYWk7 — iTKORA (@iT7RM) August 7, 2022

ولعب هالاند أساسيا في مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول قبل أيام في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكنه غاب عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها الريدز 3/1.

وانتقل هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي في السوق الصيفي مقابل 60 مليون يورو بعد حتى يونيو 2027.

وقال هالاند في تصريحات لـ“ذي أتلانتيك“: ”أعتقد أنني أستطيع أن أحسن كل شيء، فقد أضعت فرصا بقدمي اليسرى بشكل متكرر“.

احتفال هالاند بأول أهدافه مع مانشستر سيتي❤️#مانشستر_سيتي_وست_هام pic.twitter.com/jOnVXwxSPW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وأضاف: ”عندما نتحدث عن إنهاء الهجمة يجب أن أحسّن قدمي اليسرى واليمنى واللعب بالرأس، هناك أشياء كثيرة للغاية“.

وتابع: ”أنا لا أزال صغيرا، ويجب أن أطور نفسي بالطريقة الصحيحة، يمكن للمرء أن يحسن من نفسه بشكل دائم بغض النظر عن عمره، وربما أصل إلى إمكاناتي الكاملة خلال 10 أعوام“.