هدف هالاند

عفاف فلمبان

فرعون ليس مصريا

مقتل مسلمين

انفصال كارداشيان

أفخم سجن

إنهاء حياة طفل

الأسنان
أظهر المزيد

رياضة

هدف واحتفال إيرلينغ هالاند في مباراة مانشستر سيتي وويستهام (فيديو)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 16:23 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 16:35 GMT

هدف واحتفال إيرلينغ هالاند في مباراة مانشستر سيتي وويستهام (فيديو)

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أول هدف في مباراة رسمية مع مانشستر سيتي، وذلك أمام ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز." وجاء

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أول هدف في مباراة رسمية مع مانشستر سيتي، وذلك أمام ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.“

وجاء هدف هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

ولعب هالاند أساسيا في مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول قبل أيام في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكنه غاب عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها الريدز 3/1.

وانتقل هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي في السوق الصيفي مقابل 60 مليون يورو بعد حتى يونيو 2027.

وقال هالاند في تصريحات لـ“ذي أتلانتيك“: ”أعتقد أنني أستطيع أن أحسن كل شيء، فقد أضعت فرصا بقدمي اليسرى بشكل متكرر“.

وأضاف: ”عندما نتحدث عن إنهاء الهجمة يجب أن أحسّن قدمي اليسرى واليمنى واللعب بالرأس، هناك أشياء كثيرة للغاية“.

وتابع: ”أنا لا أزال صغيرا، ويجب أن أطور نفسي بالطريقة الصحيحة، يمكن للمرء أن يحسن من نفسه بشكل دائم بغض النظر عن عمره، وربما أصل إلى إمكاناتي الكاملة خلال 10 أعوام“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play