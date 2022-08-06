ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: ميتروفيتش يشعل السباق سريعا مع محمد صلاح

أشعل ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام الإنجليزي، سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مبكرا بعد تسجيله ثنائية في شباك ليفربول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الأولى للبريميرليغ.

ويتصدر ميتروفيتش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد هدفين، يأتي خلفه برصيد هدف واحد، كل من ويلسون، نجم نيوكاسل يونايتد، ودانيال بودينس، نجم وولفرهامبتون، وديغان كولوسفسكي، نجم توتنهام، وزميله إريك داير، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.

وحقق محمد صلاح 3 أرقام قياسية بعد هدفه في شباك فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول مع فولهام بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ”كرافين كوتغ“، ظهر اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي ولعب من البداية وحتى صافرة النهاية، وصنع الهدف الأول للريدز الذي سجله نونيز، وأحرز الهدف الثاني للريدز.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي للموسم السادس على التوالي، وفقًا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في الإحصائيات والأرقام.

وتمكن صلاح من التسجيل في شباك واتفورد في موسم 2017/18، وأمام وست هام في 2018/19، وفي نورويتش سيتي موسمي 2019/20 و2021/22، وكذلك ليدز يونايتد في موسم 2020/21.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في الجولة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 أهداف.

وتخطى محمد صلاح كذلك أسطورة الريدز مايكل أوين في قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ119 هدفًا.

ولا يتفوق على الدولي المصري سوى روبي فاولر (128)، وستيفن جيرارد (120).