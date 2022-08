مباراة توتنهام وساوثهامبتون.. ساليسو يحرز هدفا عكسيا في مرماه بطريقة غريبة (فيديو)

سجل محمد ساليسو، لاعب ساوثهامبتون، هدفا ذاتيا في مرماه بطريقة غريبة ليهدي توتنهام الهدف الثالث في شباك فريقه، في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم السبت، في إطار الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق ساوثهامبتون في الدقيقة 12 عن طريق جيمس وارد براوس، وتعادل ريان سيسيغنون لتوتنهام مع الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 31 سجل إيريك داير الهدف الثاني لتوتنهام.

ولكن مع الدقيقة 61 مرر لاعب توتنهام الكرة من الجهة اليسرى ليحاول محمد ساليسو إبعادها بيسراه لكنه يسكنها مرماه بشكل غريب.

The worst own goal ever from Salisu #TOTSOU pic.twitter.com/qJRInczAOX

— ِ (@Asensii20) August 6, 2022