كلوب عقب تعادل ليفربول وفولهام: لم نستحق تحقيق الفوز.. كنا محظوظين بالتعادل

أبدى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بالخروج بنقطة التعادل أمام فولهام، لكنه وجه بعض الانتقادات للاعبين في الجولة الافتتاحية للموسم.

وقال المدرب الألماني في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة، التي انتهت بنتيجة (2-2): ”النتيجة جيدة، لا أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك، لكن الأداء يمكن تطويره بشكل كبير جدا“.

وأضاف: ”لقد فزنا بنقطة ولم نخسر نقطتين، في مباراة صعبة خارج أرضنا وبأول لقاء في الموسم، لم نستحق تحقيق الفوز ولم نلعب بشكل جيد، وكنا محظوظين بأن نخرج بنقطة من ملعب فولهام في مباراة مثل هذه“.

وعن إصابة تياغو ألكانتارا، أوضح كلوب: ”أعتقد أنها كانت إصابة غير جيدة، وكان واضحًا على ملامح وجهه أثناء خروجه، وبعد مغادرته تلقينا هدفًا وكنا تحت سيطرتهم (فولهام)، حتى سجلنا التعادل“.

وتابع: ”لعبنا بـ10% من مستوانا، ولو كنا قدمنا 40% لربما كان الأداء أصبح أفضل، كانت مباراة فوضوية وكان لدينا مشاكل في التمريرات بين الخطوط“.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقتنص التعادل من فولهام في افتتاح مبارياتهما بالموسم الجديد https://t.co/9es5EY7LVu pic.twitter.com/IWTu66r0aX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

واختتم: ”فولهام قدم مباراة جيدة هي الأولى لهم بعد الصعود، وكانت لديهم لحظات إيجابية، على عكس فريقنا الذي لم يحصل على أي إيجابية خلال المباراة سوى النتيجة“.

وأدرك ليفربول التعادل بصعوبة 2-2 مع فولهام صاحب الأرض بعد تعاون مثمر بين محمد صلاح والبديل داروين نونيز في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبدأ أصحاب الأرض التهديف في الدقيقة 32 عندما تقدموا جهة اليمين وقابل المتألق ألكسندر ميتروفيتش عرضية كيني تيت ووضع الكرة برأسه بعد التفوق في صراع الهواء على ترينت ألكسندر-أرنولد.

واقترب لويس دياز من إدراك التعادل بعد دقائق قليلة، لكنه سدد كرة قوية بجوار المرمى، ثم أطلق تسديدة في القائم، وسط معاناة من وصيف بطل الموسم الماضي في أول 45 دقيقة.

واقترب فولهام من مضاعفة التقدم في الدقيقة 57 حيث وصلت الكرة في الجانب الأيمن إلى نيسكينز كيبانو وأطلق تسديدة قوية مرت من الحارس أليسون وارتدت من القائم.

وواجه ليفربول صعوبة في التصدي للياقة لاعبي فولهام البدنية العالية لكن الوضع تغير في الشوط الثاني بعد مشاركة نونيز الذي أظهر لماذا دفع ليفربول 75 مليون يورو (76.36 مليون دولار) لضمه من بنفيكا خلال الصيف الجاري.

ونجح نونيز في إدراك التعادل بطريقة رائعة بكعب القدم بعد مرور ساعة من عمر اللقاء بعد تمريرة من زميله صلاح.

ورغم أنه لم يهدد مرمى الضيوف تقريبا في الشوط الثاني نجح فولهام في التقدم مجددا عندما تعرض ميتروفيتش لعرقلة في منطقة جزاء ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك.

ونفذ ميتروفيتش، الذي أحرز 43 هدفا في 44 مباراة بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ركلة الجزاء بنجاح، ليتقدم 2-1 لصاحب الأرض.

ومرة أخرى تعادل ليفربول بهدف حمل توقيع صلاح الذي سدد من مدى قريب بعد تمريرة نونيز. وأوشك جوردان هندرسون على إحراز هدف الفوز للضيوف في الثواني الأخيرة لكن كرته ارتدت من العارضة.