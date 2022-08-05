بعد التعاقد مع كوكوريلا.. ماركوس ألونسو يودع تشيلسي للانتقال لبرشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن ماركوس ألونسو ودع جميع زملائه في تشيلسي ليقترب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية وذلك بعد ساعات من تجديد عقد مواطنه سيزار أزبيليكويتا عقده مع النادي اللندني.

وبعد جلسة التدريب صباح الجمعة، قال الجناح الإسباني بالفعل وداعًا للعمال في المدينة الرياضية لتشيلسي ويمكن أن يسافر إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع للتوقيع على عقده مع النادي الكتالوني.

وبعد قرار أزبيليكويتا الأخير بعدم انتظار برشلونة وتجديد عقده مع تشيلسي للموسمين المقبلين ، حدد نادي برشلونة ضم ألونسو كأولوية.

ووقع المدافع الدولي الإسباني عقدا لأربع سنوات في 2018 كان من المفترض أن ينتهي هذا العام لكن تقارير ذكرت أن تشيلسي كان يرغب في تجديد العقد لمدة عام واحد قبل أن يعرض عليه عرضا جديدا سيمدد وجوده أكثر في لندن.

وربطت تقارير أزبيليكويتا باحتمال الانتقال لبرشلونة الذي تعاقد مع مدافع تشيلسي السابق أندرياس كريستنسن، بينما غادر أنطونيو روديغر أيضا تشيلسي للانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الجديد

وكما علمت ”موندو ديبورتيفو“ فإن ألونسو ودع بالفعل عمال المدينة الرياضية في تشيلسي بعد جلسة التدريب والهدف هو أن يسافر في نهاية هذا الأسبوع إلى برشلونة ويصبح لاعبًا جديدًا في النادي الكتالوني.

وأدى التعاقد مع لاعب برشلونة السابق مارك كوكوريلا مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية اخرى متغيرت من برايتون ألبيون إلى تسريع رحيل لاعب ريال مدريد السابق إلى كامب نو.

وقال فالي رمضان ، وكيل ماركوس ألونسو يوم الأربعاء الماضي إنه حضر بالفعل اجتماعًا في نادي برشلونة مع القيادة الرياضية للنادي لوضع الأسس للاتفاق.

ومارس ماركوس ألونسو البالغ عمره 31 عامًا الكثير من الضغط على تشيلسي لارتداء قميص برشلونة لأن أولويته كانت العودة إلى إسبانيا ليكون قريبًا من عائلته وكان على استعداد لتقديم ”طلب انتقال“’ من ستامفورد بريدج لكن النادي اللندني لم يتركه يغادر.

لكن بعد التعاقد مع كوكوريلا سيتمكن ماركوس من السير على خطى والده الذي برز كلاعب في برشلونة في الثمانينيات ، بعد وصوله إلى كامب نو مع دييغو أرماندو مارادونا وخوليو ألبرتو وبيريكو ألونسو وأوربانو في يونيو/حزيران 1982.