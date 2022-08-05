تين هاغ يكشف مصير مشاركة رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

أبدى الهولندي إيرك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تحفظًا بشأن إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه أكد أن المهاجم البرتغالي سيكون جزءًا من خطط الفريق للموسم الجديد.

وغاب رونالدو عن استعدادات ما قبل الموسم في تايلاند وأستراليا بسبب أمور عائلية، ثم خاض أول 45 دقيقة مع فريقه مباراة ودية أمام رايو فاليكانو، يوم الأحد الماضي، في مباراة ودية.

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة اللاعب البرتغالي في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام برايتون قال تين هاغ: ”سنرى يوم الأحد“.

وقال تن هاغ: ”كان هناك العديد من اللاعبين الذي غادروا المباراة، لكن الأضواء كانت مسلطة على رونالدو“.

وبسؤاله عن موقف رونالدو في الفريق قال تين هاغ: ”أنا سعيد حقًا“.

وأضاف: ”أخبرتك من قبل بأننا نخطط للموسم معه، ولدينا مهاجم كبير، وأنا سعيد جدًا بوجوده هنا، وأنه في قائمة الفريق، ونحن متمسكون بخططنا“.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، حريص على مغادرة أولد ترافورد مجددًا بعد عام واحد من عودته للفريق الذي حقق معه بطولات عدة في فترته الأولى.

وكان رونالدو من بين عدد من اللاعبين الذين تركوا مباراة الفريق أمام رايو مبكرًا، وهو الأمر الذي وصفه تن هاج بأنه ”غير مقبول“ في تصريحاته لإذاعة هولندية.