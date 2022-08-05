أرتيتا: آرسنال جاهز للوصول إلى مستوى مختلف هذا الموسم

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن فريقه مستعد للوصول إلى ”مستوى مختلف“ هذا الموسم، وإن التعاقد مع غابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشنكو سيساعد في تطوير اللاعبين الأصغر سنا بالفريق.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم على ملعب كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم الجمعة ”نحن مستعدون للذهاب إلى مستوى مختلف وأنا مقتنع بذلك“.

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وأضاف ”ما تفعله الفرق الأخرى واضح، كان لدى الآخرين فريق أقوى بكثير مما كان لدينا، وما زالوا يتعاقدون مع أربعة أو خمسة لاعبين وبعضهم يضم سبعة لاعبين“.

وتابع المدرب الإسباني ”لن يصبح هذا أسهل، لذا يمكننا التركيز فقط على ما نحاول القيام به وما يمكننا القيام به، لأننا لا نستطيع القيام بكل شيء في الوقت نفسه“.

وتعاقد آرسنال، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي، مع جيسوس وزينتشنكو من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (91.04 مليون دولار).

وكان الثنائي جزءا من فريق ناجح للغاية فاز بأربعة ألقاب للدوري في خمسة مواسم، وقال أرتيتا إن خبرتهما ستفيد لاعبي آرسنال الأصغر سنا.

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وقال أرتيتا: ”هؤلاء اللاعبون تأثروا باللاعبين والمحترفين الكبار الذين حصدوا الكثير من الألقاب لسنوات عديدة وكانوا ينظرون إليهم“.

وأتم ”الآن حان دورهم لفعل الشيء نفسه وإلهام هؤلاء اللاعبين الأصغر سنا الذين لدينا في فريقنا لفعل الشيء نفسه، لإظهار ما يلزمهم للفوز والتعطش للنجاح والتفاني الذي تحتاجه لمواصلة الانتصارات“.

ونال آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، لكن آخرها كان موسم 2003/2004، علما أن آخر لقب للغانرز في مختلف المسابقات كان في موسم 2019/2020 عندما نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

واحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليشارك في الدوري الأوروبي، بعد أن نجح توتنهام في انتزاع المركز الثالث من الغانرز، ليحل السبيرز خلف مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي في جدول الترتيب.

وتولى أرتيتا، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، تدريب آرسنال في ديسمبر 2019، خلفا لمواطنه أوناي إيمري. وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أرتيتا قاد آرسنال في 130 مباراة، حقق خلالها الفوز 73 مرة، وتعادل 20 مرة، وخسر 37 مرة.