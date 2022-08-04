ما المبلغ الذي يمكن أن يربحه كل فريق في الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023؟

يعود الدوري الإنجليزي، الأكثر ربحًا في العالم، والذي يضمن لجميع الأندية العشرين تحقيق مكاسب غير متوقعة قبل حتى ركل الكرة.

وبالنسبة للأبطال النهائيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك جائزة تقدر بأكثر من 160 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى الفرق التي هبطت ستحصل على 100 مليون جنيه إسترليني بحسب صحيفة ”ميرور“.

ولم يعلن الدوري الإنجليزي عن أموال الجوائز منذ منتصف العقد الماضي، لكن ”ميرور“ قالت إنه يمكن بسهولة حساب التقديرات.

وفي موسم 2022/2023، سينمو وعاء البث مرة أخرى من حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني في الموسم الماضي، ما يعني زيادة عن أرقام الموسم الماضي.

لكن الأموال لا تعود بالكامل إلى المكان الذي تنتهي فيه الأندية في الجدول – كما أظهر توتنهام الذي حقق أرباحًا طفيفة أكثر من تشيلسي الموسم الماضي.

وتتلقى جميع الأندية العشرين دفعة أساسية متساوية من حقوق البث التلفزيوني، والتي بلغت قيمتها حوالي 84 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي، مع قيام الأندية بعد ذلك بجمع مبالغ إضافية اعتمادًا على عدد المرات التي يتم فيها اختيارهم للتلفزيون المحلي.

وكانت سبع نقاط فقط تفصل ليستر سيتي عن أستون فيلا الموسم الماضي، لكن الفارق بستة مراكز يعني فارقًا قدره 13.2 مليون جنيه إسترليني.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، متفوقا على ليفربول الوصيف، في حين تشيلسي المركز الثالث، ثم تبعه توتنهام في المركز الرابع، في حين هبط بيرنلي وواتفورد ونوريتش سيتي.

وتفتتح مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023 غدا الجمعة، بمواجهة آرسنال وكريستال بالاس، ويوم السبت ليفربول وفولهام، وولفرهامبتون وليدو يونايتد، ونيوكاسل ونوتينغهام فورست، وتوتنهام أمام ساوثهامبتون، وبورنموث أمام أستون فيلا، وتشيلسي أمام إيفرتون، في حين يلعب يوم الأحد، مانشستر يونايتد مع برايتون، وليستر سيتي أمام برينتفورد، وويستهام أمام مانشستر سيتي.