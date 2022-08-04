ثاني أغلى لاعب إسباني في التاريخ.. تشيلسي يخطف كوكوريلا من مانشستر سيتي

اقترب تشيلسي من التعاقد مع الإسباني مارك كوكوريلا من نادي برايتون آند هوف ألبيون مقابل 52.5 مليون جنيه إسترليني، إذ من المقرر أن يتحرك المدافع ليفي كولويل البالغ من العمر 19 عامًا في الاتجاه المعاكس.

ووافق كوكوريلا، الذي كان هدفًا لمانشستر سيتي، بالفعل على الشروط الشخصية وسيكون وصول المدافع الإسباني دفعة كبيرة للمدير الفني الألماني توماس توخيل بينما يتطلع لإعادة بناء دفاع تشيلسي.

ومع ذلك، فإن برايتون، الذي أدى بحثه عن ظهير أيسر جديد إلى فشله مع انتقال لاعب توتنهام سيرجيو ريغيلون وزايدو سانوسي لاعب بورتو، لم يسهل على توخيل التعاقد مع لاعب خيتافي السابق.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن تشيلسي كان مترددًا في بيع كولويل، الذي يعد من ألمع أبناء أكاديمية النادي، وأخبر برايتون في البداية أنهم على استعداد فقط لمنحهم المدافع على سبيل الإعارة.

لكن هذا الترتيب لم يرق لبرايتون، على الرغم من ذلك، والمحادثات بين الناديين جارية بشأن صفقة دائمة لكولويل. ومن المتوقع أن يكون تشيلسي، الذي تواصل مع برشلونة بشأن صفقة للاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، أصر على إدراج شرط إعادة الشراء في عقد اللاعب الشاب.

وسيُنظر إلى الصفقة على أنها فوز لتشيلسي وكذلك برايتون، إذ إن النادي اللندني يتطلع إلى تعزيز دفاعه بعد خسارة أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديغر، فهم على وشك التعاقد مع لاعب كان أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ولفت كوكوريلا، الذي من المتوقع أن يوقع عقدا لمدة ست سنوات، الأنظار بعد انضمامه إلى برايتون الموسم الماضي. وكان من المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى البطل مانشستر سيتي، إلا أن الأبطال رفضوا دفع السعر الذي طلبه برايتون؛ ما فتح الباب أمام تشيلسي.

وأبدى توخيل إعجابه بكوكوريلا، لاعب برشلونة السابق، الذي سيزيد المنافسة مع بن تشيلويل في مركز الظهير الأيسر، كما إن المدير الفني الألماني يرى أيضًا كوكوريلا كخيار جيد في قلب الدفاع الأيسر.

وسيوقع اللاعب الذي بدأ مسيرته في صفوف برشلونة عقدا مع البلوز حتى عام 2028. كما تم الاتفاق على الشروط مع اللاعب وسيتم تنفيذ جميع الإجراءات اليوم الخميس.

وبهذه الصفقة سيصبح كوكوريلا ثاني أغلى لاعب إسباني في التاريخ بعد الحارس كيبا أريزابالاغا الذي وقع أيضًا مع تشيلسي في 2018 لكن مقابل 80 مليون يورو.

وكان مارك كوكوريلا واضحًا في رغبته في مغادرة برايتون وأن هذا الصيف هو الوقت المناسب. في الواقع، لم يلعب حتى الآن مباراة ودية مع النادي الإنجليزي.