تين هاغ يعلق على واقعة مغادرة رونالدو وزملائه مباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو (فيديو)

أبدى إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، غضبه من واقعة مغادرة بعض اللاعبين للمواجهة الودية ضد رايو فاليكانو، يوم الأحد الماضي، قبل انطلاق صافرة نهاية المباراة، وكان من ضمنهم كريستيانو رونالدو.

وشارك رونالدو للمرة الأولى في مباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو، وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني، لكنه غادر الملعب قبل انتهاء اللقاء رفقة عدد من اللاعبين الآخرين بداعي الرحيل قبل ازداحم الطرق، ما أثار موجة غضب شديدة تجاهه.

ووفقًا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية، فإن المهاجم تلقى استقبالًا حارًا من جماهير يونايتد الحاضرين، لكنه بدا حزينًا وهو يشق طريقه سريعًا إلى سيارته.

وقال تين هاغ، في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على الواقعة: ”لست راضيا عن مغادرة اللاعبين مبكرا خلال مباراة رايو فاليكانو، لقد أخبرتهم أن هذا غير مقبول للجميع، نحن فريق وعلى الجميع المكوث حتى نهاية المباراة“.

