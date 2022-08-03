تين هاغ يعلق على واقعة مغادرة رونالدو وزملائه مباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو (فيديو)

أبدى إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، غضبه من واقعة مغادرة بعض اللاعبين للمواجهة الودية ضد رايو فاليكانو، يوم الأحد الماضي، قبل انطلاق صافرة نهاية المباراة، وكان من ضمنهم كريستيانو رونالدو.

وشارك رونالدو للمرة الأولى في مباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو، وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني، لكنه غادر الملعب قبل انتهاء اللقاء رفقة عدد من اللاعبين الآخرين بداعي الرحيل قبل ازداحم الطرق، ما أثار موجة غضب شديدة تجاهه.

ووفقًا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية، فإن المهاجم تلقى استقبالًا حارًا من جماهير يونايتد الحاضرين، لكنه بدا حزينًا وهو يشق طريقه سريعًا إلى سيارته.

وقال تين هاغ، في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على الواقعة: ”لست راضيا عن مغادرة اللاعبين مبكرا خلال مباراة رايو فاليكانو، لقد أخبرتهم أن هذا غير مقبول للجميع، نحن فريق وعلى الجميع المكوث حتى نهاية المباراة“.

🗣️ — Erik ten Hag on Ronaldo and others leaving the game before full-time: “I certainly don't condone this. This is unacceptable. For everyone. We are a team and you have to stay until the end.” #mufc #mujournal [@ADnl via @viaplaysportnl] pic.twitter.com/cyvAonIQrZ — United Journal (@theutdjournal) August 3, 2022

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع رايو فاليكانو بنتيجة 1 – 1، في اللقاء الودي الذي جمعهما، مساء الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يفتتح مانشستر يونايتد الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي أمام برايتون على ملعب ”أولد ترافورد“ بالجولة الأولى يوم 7 أغسطس الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أخرى أن النجم البرتغالي ما زال متمسكا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، أن خورخي مينديز، وكيل النجم البرتغالي، ما زال يبحث جاهدًا عن نادٍ جديدٍ ينتقل إليه رونالدو في الصيف الحالي.

وغاب رونالدو عن الموسم التحضيري للفريق ”لأسباب عائلية“، كما أفاد النادي في بيان سابق أصدره، لكن التقارير الإنجليزية كشفت أنه كان يبحث عن نادٍ جديدٍ خلال تلك الفترة.

بينما كشفت صحيفة ”ذا صن“، أن تين هاغ، قد يتخذ قرارا صادما بشأن مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة برايتون.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن تين هاغ يدرس الدفع برونالدو كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام برايتون.

ويستهدف تين هاغ الاعتماد على الثلاثي الهجومي، غادون سانشو، وأنطوني مارسيال، وماركوس راشفورد، والذي اعتمد عليهم المدرب الهولندي في الجولة التحضيرية.