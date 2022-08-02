ليفربول يكافي جوتا بعقد جديد ليعزز مستقبل هجومه

قالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إن ليفربول، بطل كأس الدرع الخيرية، سيكافئ مهاجمه ديوغو جوتا بعقد جدية مربح كمكافأة على البداية الاستثنائية لمسيرته في أنفيلد.

وسيتم تكثيف المفاوضات بشأن العقد الجديد مع المهاجم البرتغالي الدولي، الذي وقع عقدا مع ليفربول لمدة خمس سنوات في 2020 قادما من ولفرهامبتون واندرارز مقابل 45 مليون جنيه إسترليني. وقدم جوتا أداء رائعا منذ وصوله إلى أنفيلد ويمكن أن يتوقع زيادة كبيرة في الراتب مع تمديد عقده.

وسيغيب المهاجم المصاب حاليًا عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يبدأ ليفربول مسيرته ضد فولهام الأسبوع المقبل، وسينضم للتدريب بعد فترة وجيزة من تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب جوتا في فخذه خلال التدريب الذي سبق مواجهة مانشستر سيتي يوم السبت الماضي، ولم يحدد المدير الفني الألماني يورغن كلوب موعدا محتملا لعودته.

وكان تطور جوتا أساسيًا في زيادة قوة هجوم فريق كلوب، حيث ساهم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في تسجيل 34 هدفًا في 85 مباراة مع ليفربول.

ومن خلال تمديد عقده، سيتم الحفاظ على مستقبل هجوم الفريق، حيث قلل كل من جوتا وداروين نونيز ولويس دياز – وجميعهم في أوائل أو منتصف العشرينيات – من متوسط​​ عمر هجوم ليفربول.

وتعهد كلوب بتناوب ثلاثي الهجوم بانتظام نظرًا لجودة الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل من صلاح ونونيز وروبرتو فيرمينو ودياز وجوتا بدائل عالية الجودة.

وهز نونيز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ليفربول للفوز 3-1 على غريمه مانشستر سيتي وإحراز لقب الدرع الخيرية يوم السبت الماضي في غياب جوتا.

وقال كلوب مؤخرًا: ”كان لدينا عامان أو ثلاثة أو أربعة أعوام كانت الأمور فيها واضحة للغاية في الهجوم، بدأنا في الهجوم مع ساديو (ماني) وبوبي (روبرتو فيرمينو) ومو صلاح. الآن الباب مفتوح للجميع تقريبًا. هذا ما يجب علينا استخدامه. لدينا العديد من الخيارات المختلفة والمثيرة للاهتمام. هذا ما أحبه“.

وأكد كلوب أيضا أنه يضع فيرمينو ضمن خططه حيث يجتذب المهاجم البرازيلي، الذي دخل السنة الأخيرة في عقده، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.