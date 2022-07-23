هدف سابق لنادي الهلال.. نيوكاسل يسعى للتعاقد مع أندريا بيلوتي

دخل نيوكاسل يونايتد في سباق مع ويستهام يونايتد وإيفرتون من أجل الظفر بخدمات المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الإيطالي تورينو.

وكان المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما هدفا لنادي الهلال السعودي الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه قدم عرضا ماليا مغريا لإقناعه بالانتقال للدوري السعودي لكنه رفض العرض ويرغب في البقاء في أوروبا.

ولم يكن الهلال الوحيد الذي ارتبط اسمه بالمهاجم الإيطالي بل تحدثت تقارير إعلامية عن تلقيه عرضا من الأهلي السعودي الموسم الماضي أيضا.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن نيوكاسل يونايتد ومدربه إيدي هاو يبحثان عن مهاجم في ظل كثرة إصابات المهاجم كالوم ويلسون والذي لم يبدأ سوى 51% من لقاءات الموسم الماضي، فيما لم يقدم النيوزيلاندي كريس وود المستوى المتوقع بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بيرنلي.

واكتفى نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع الهولندي سفين بوتمان من ليل الفرنسي والحارس الإنجليزي نيك بوب من بيرنلي وما زال يبحث في سوق الانتقالات عن تعزيز صفوفه بلاعبين من الصف الأول لإعادة الفريق للمنافسة على المراكز الأولى في ظل استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق منذ الموسم الماضي ورغبته في تحقيق طموحات جماهير الفريق.

وينافس نيوكاسل يونايتد على صفقة المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي فريق إيفرتون الذي يبحث مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد عن تعويض مهاجمه البرازيلي ريشارليسون المنتقل لتوتنهام.

وسجل أندريا بيلوتي 12 هدفا في 44 لقاء دوليا رفقة المنتخب الإيطالي وتوج رفقته بلقب أمم أوروبا 2020، كما سجل لتورينو 100 هدف في 232 لقاء خلال مسيرة استمرت 7 مواسم.