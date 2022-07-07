حقيقة موافقة مانشستر يونايتد على رحيل كريستيانو رونالدو

يؤكد مانشستر يونايتد أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس معروضا للبيع وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مستقبله في أولد ترافورد وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت هناك تكهنات بأن مانشستر يونايتد سيستمع إلى عروض تقترب من 13 مليون جنيه إسترليني التي دفعها لإعادة رونالدو من يوفنتوس الصيف الماضي.

ويُعتقد أن تود بويلي مالك تشيلسي يفكر في تقديم عرض بعد محادثات مع وكيل اللاعب خورخي مينديز، وهناك أيضا اهتمام من نابولي.

ومع ذلك، يتمسك مانشستر يونايتد بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما ليس معروضا للبيع، ويظل بموجب عقد في أولد ترافورد لمدة عام آخر كما قالت ”ديلي ميل“.

وتأججت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو بسبب غيابه عن التدريبات التمهيدية للموسم الجديد بعد إبلاغ النادي برغبته في الرحيل، وغاب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات لليوم الرابع ،يوم الخميس، بعد أن حصل على إجازة ”لأسباب عائلية“.

ولا يزال مانشستر يونايتد لا يعرف ما إذا كان رونالدو سيسافر مع بقية الفريق، يوم الجمعة، للقيام بجولة في تايلاند وأستراليا، على الرغم من أن ذلك يبدو غير مرجح بشكل متزايد.

وتبدأ الرحلة بمباراة ودية ضد ليفربول على ملعب راجامانغالا الوطني في بانكوك، يوم الثلاثاء، وتشمل أيضا مباريات ضد ملبورن، وكريستال بالاس، وأستون فيلا في أستراليا، بحسب ”ديلي ميل“.

وتقول المصادر إن رونالدو سيظهر في إطلاق مجموعة القمصان، يوم الجمعة، مع تعيين صور لنجم البرتغال على الرغم من رغبته في المغادرة.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجديد وليس في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد.

ورحل رونالدو لأول مرة عن مانشستر يونايتد صيف العام 2009 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية آنذاك، وكانت مقابل 94 مليون يورو، بعد أن حقق نجاحات مبهرة مع النادي الإنجليزي.

وفي ريال مدريد سجل رونالدو 450 هدفا، ونال كل الألقاب الممكنة مع العملاق الإسباني قبل أن يغادره إلى يوفنتوس صيف العام 2018 مقابل 115 مليون يورو، لكن مسيرته مع النادي الإيطالي لم تكن موفقة تماما.