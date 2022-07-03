ذا صن: محمد صلاح كان في طريقه للانتقال إلى تشيلسي قبل تجديد عقده مع ليفربول

كشفت صحيفة ”ذا صن“، على أن الدولي المصري محمد صلاح كان مستعدًا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى تشيلسي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، قبل الموافقة على تجديد عقده.

وظل الجدل دائرا الفترة الماضية بشأن تجديد عقد صلاح، قبل أن يوقع رسميا قبل يومين حتى 2025، وسط تضارب عن راتبه الأسبوعي، حيث قالت تقارير إنه سيحصل على 350 ألف إسترليني، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه سيحصل على 400 ألف.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن ”مالك تشيلسي الجديد، تود بويلي، كان يستهدف التعاقد مع صلاح، عندما توقفت المحادثات الخاصة بتجديد عقده مع ليفربول“.

وأشارت إلى أن ذلك الأمر كان يمثل عاملًا رئيسيًا في توصل مُلاك ليفربول في النهاية إلى اتفاق نهائي مع محمد صلاح لتجديد عقده، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا تقريبًا.

بعد تجديد عقده.. ما هي أبرز الأرقام القياسية التي ينتظر محمد صلاح تحقيقها؟ https://t.co/ISr7KMTDkc pic.twitter.com/QYWwD9MfEx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

وأكدت أن النجم المصري أوضح من خلال وكيل أعماله، رامي عباس، لمجموعة ”فينواي“ الرياضية التي تملك ليفربول، أنه سيفكر في العودة إلى ستامفورد بريدج، حيث أمضى عامين من 2014 إلى 2016.

وشددت الصحيفة، على أن ”مسؤولي ليفربول أدركوا أنه بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، فإن خسارة صلاح لصالح منافس إنجليزي كانت خطوة من شأنها أن تكون سيئة“.

وكشفت ”ذا صن“، أن ليفربول كان مستعدًا لبيع صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بدلاً من السماح له بالمغادرة مجانًا في يونيو المقبل، قبل التراجع عن الأمر.

وانضم صلاح إلى ليفربول صيف 2017، قادمًا من روما، ليحقق نجاحًا كبيرًا في فترته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجربة أولى غير موفقة بقميص تشيلسي.

وسجل محمد صلاح 118 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 5 مواسم، بواقع 32 هدفًا في الموسم الأول، و22 هدفًا في الموسم الثاني، و19 هدفًا في الثالث، و22 هدفًا في الرابع، وأخيرا 23 هدفًا في الموسم الماضي.

وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، منها مرتان مناصفة مع لاعبين آخرين، فضلا عن قيادته ليفربول لتحقيق لقب البريميرليغ.