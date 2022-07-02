بعد تجديد عقده.. ما هي أبرز الأرقام القياسية التي ينتظر محمد صلاح تحقيقها؟

جدد الدولي المصري محمد صلاح عقده مع فريق ليفربول لـ3 مواسم مقبلة حتى صيف 2025 وبراتب أسبوعي يفوق 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لينهي الجدل بشأن مفاوضات طويلة وصعبة شهدت عدة شائعات بشأن اقتراب رحيله وبيعه في الصيف الحالي.

وحسب صحيفة ”ميرور“، فإن محمد صلاح بعد توقيع عقده الجديد سيركز على تعزيز مكانته وقيمته في تاريخ ليفربول، والذي بدأ في صيف 2017 حين تعاقد معه الفريق قادما من روما الإيطالي.

واهتمت الصحيفة بفرص النجم المصري في تحقيق أرقام قياسية في تاريخ ليفربول والبداية من مكانته في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق.

سجل محمد صلاح 156 هدفا في 254 لقاء ودخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول، وصرح حين أصبح تاسع هدافي الفريق في التاريخ: ”رائع أن تكون في المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، خصوصا حين تفعل ذلك في وقت قصير، قلت في عدة مناسبات إن الأكثر أهمية هي الفوز بالألقاب، لكن حين تسجل الأهداف وتساعد فريقك على الفوز باللقاء أحد الأشياء التي تجعلك فخورا“.

ديلي ميل: محمد صلاح أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي والرابع على مستوى العالم https://t.co/gGPuEdwYeB pic.twitter.com/A4vkp3CdQz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

ويحتل الويلزي إيان راش المركز الأول في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول برصيد 346 هدفا في 660 لقاء بفارق 190 هدفا عن النجم المصري ”التاسع“، ومن الصعب أن يتجاوزه لكن على الأقل قد ينهي مسيرته ضمن أفضل 3 هدافين في تاريخ الفريق.

وسجل محمد صلاح 31 هدفا في 51 لقاء وهو رقم يعتبر معدله في السنوات الأخيرة، ولو حافظ على هذا المعدل في المواسم الثلاثة المقبلة سيسجل 93 هدفا، ويرفع رصيده من الأهداف في تاريخ الفريق إلى 249 هدفا تدفعه للمركز الثالث في الترتيب خلف إيان راش المتصدر والإنجليزي روجر هانت الذي سجل 285 هدفا.

وحسب الصحيفة البريطانية، سيكون هدف محمد صلاح المقبل هو التقدم في الترتيب وتجاوز بعض أساطير الفريق مايكل أوين وكيني دالغليش وروبي فاولر وستيفن جيرارد والذين يحتلون المراكز من الثامن حتى الخامس.

ويفصل محمد صلاح هدفين عن مايكل أوين، بينما سجل دالغليش 172 هدفا وروبي فاولر 183 هدفا وستيفن جيرارد 186، وبإمكانه تجاوزهم مع نهاية الموسم المقبل، بينما سجل بيلي ليديل 228 ويحتل المركز الرابع قبل الوصول لصاحب المركز الثالث الجنوب أفريقي غوردون هودسون الذي سجل 241 هدفا.

راتب محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد العقد https://t.co/kZak4vcDXo pic.twitter.com/OvQsFUgKRo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وحسب ”ميرور“، رغم أن محمد صلاح عبر عن فخره بتسجيل الأهداف لفريق ليفربول لكنه مطالب بعدم التباطؤ في تسجيلها إن كان يرغب في أن يصبح الأفضل في تاريخ النادي.

وأشارت الصحيفة ”لا يوجد من ينكر أن محمد صلاح حصد مكانه في كتاب تاريخ ليفربول، ولكن الأمر متروك للجناح المصري فقط لمعرفة إلى أي مدى يمكنه دفع نفسه إلى قائمة عظماء النادي، ولتستمر علاقة حب الملك المصري مع ليفربول“.