أبرز الأندية المهتمة بضم كريستيانو رونالدو بعد تقدمه بطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشف الإعلامي ماتيو موريتو، على أن عدة أندية استفسرت بالفعل عن إمكانية ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بعدما تقدم بطلب للرحيل عن الفريق.

وذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما يرغب بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته، ولم يتأهل يونايتد للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقد أشار الإعلامي ماتيو موريتو، إلى أن ”أندية تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي استفسروا عن وضع كرستيانو رونالدو“.

وأضاف: ”حاليًا نية مانشستر يونايتد هي الاحتفاظ باللاعب“.

Según @thetimes, Cristiano Ronaldo le ha pedido salir al Manchester United. 📌 Relevo lo ha podido confirmar, añadiendo que Chelsea, Bayern y Nápoles han preguntado por su situación. De momento, su actual club no piensa desprenderse del portugués. ✍️ @MatteMoretto pic.twitter.com/3VhyfP4tSp — Relevo (@relevo) July 2, 2022

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يستند في طلبه، إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، فيما تبقى من مسيرته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العودة للدوري الإيطالي، خيار مطروح لدى النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، ولكن لم تكن عودة ناجحة، بعد أن فشل البرتغالي في قيادة النادي الإنجليزي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

رونالدو في الموسم الماضي شارك خلال 38 مباراة وتمكن من تسجيل 24 هدفا وصنع 3 في مختلف المسابقات، وكان هداف مانشستر يونايتد في ذلك الموسم.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع مدرب الفريق الجديد إيريك تين هاغ ويشعر بالسعادة لوجوده، لكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد أنهى صفقة إيريل مالاسيا ظهير أيمن فينورد، كما اقترب النادي من التعاقد مع فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة.

من جانيها، أوضحت صحيفة ”ميرور“ أنها تواصلت مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل التعليق على ما تردد بشأن رغبة رونالدو في الرحيل.

وأفادت أن مسؤولي مانشستر يونايتد رفضوا التعقيب على الأمر، حيث قرروا الاحتفاظ برأيهم بشأن هذه المسألة، في الوقت الحالي.