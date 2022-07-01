رسميًا: محمد صلاح يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد عقد نجمه الدولي المصري محمد صلاح لفترة طويلة مع النادي.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل سواء في مدة العقد أو التفاصيل المالية.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن صلاح وقع عقدا حتى 2025.

ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان: ”السعادة لا تسعني وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع“.

يسر نادي ليفربول الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي. ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/ATJS5tistU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

”استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة“.

”شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم“.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول، الموسم الماضي؛ ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.