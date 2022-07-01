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رياضة

كريستيانو رونالدو يطلب تعويضا بقيمة 626 ألف دولار من محامي كاثرين مايورغا
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 7:16 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 7:25 GMT

كريستيانو رونالدو يطلب تعويضا بقيمة 626 ألف دولار من محامي كاثرين مايورغا

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فريق المحامين الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم لمحكمة أمريكية بطلب الحصول على مبلغ يصل لـ626 ألف دولار من محامي

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن فريق المحامين الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم لمحكمة أمريكية بطلب الحصول على مبلغ يصل لـ626 ألف دولار من محامي كاثرين مايورغا التي اتهمته بالاغتصاب وتمت تبرئته من طرف القضاء الأمريكي.

وكان القاضي الأمريكي قد أسقط التهمة على النجم البرتغالي؛ لأن محامي الضحية استعمل وثائق ومستندات مسروقة في قضية اتهام كاثرين مايورغا لكريستيانو رونالدو باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس صيف 2009، وهي التهمة التي ظل قائد المنتخب البرتغالي ينفيها ويؤكد على براءته.

وبحسب وثائق قضائية نشرت يوم الأربعاء، طلب بيتر كريستيانسن محامي كريستيانو رونالدو من القاضي جينفير دورساي أن يحمل ليسلي مايك ستوفال محامي كاثرين مايورغا المسؤولية عن مبلغ يصل لـ626 ألف دولار.

وقال المحامي كريستيانسن لوكالة ”أسوشيتد برس: ”بالنظر إلى سوء سلوك ستوفال الجسيم، يجب تحميله المسؤولية الشخصية عن ضمان تعويض كريستيانو رونالدو عن اضطراره للدفاع عن نفسه ضد السلوك الكيدي وسوء النية“.

ويجب على محامي الشابة الأمريكية أن يقدم الرد للمحكمة قبل 8 تموز / يوليوز الحالي.

وفي قرار رفض قضية الاغتصاب ضد رونالدو اتهم القاضي دورساي المحامي ستوفال بـ ”الإساءة والتحايل الصارخ على الإجراءات القضائية المناسبة“، مضيفًا أنه تصرف ”بسوء نية“ من خلال الاستخدام المتكرر لمعلومات مسروقة و مستندات“.

وأضاف القاضي في تقريره أن ستوفال ”تجاوز خط السلوك الأخلاقي قبل رفع هذه الدعوى، وتجاهله لقواعد هذه المحكمة استمر بلا هوادة“.

وأكد القاضي أنه رفض القضية بشكل كامل دون إمكانية إعادة النظر فيها، مؤكدا أن سلوك المحامي ظلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعادت شرطة لاس فيغاس فحص الجريمة في 2018 بناءً على طلب مايورغا، لكنها خلصت إلى أن المزاعم ”لا يمكن إثباتها بما لا يدع مجالا للشك“.

بينما نفى رونالدو دائمًا جميع التهم الموجهة إليه، واصفًا القصة بـ“الكاذبة“.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد العام الماضي مقابل 15 مليون يورو، في حين انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

وسجل رونالدو 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، في حين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس لم يسجل فيها ولم يصنع، أما ميسي فسجل 11 هدفا وصنع 15 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.

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