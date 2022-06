تياغو سيلفا يطالب نيمار بالانتقال إلى تشيلسي

أصبح البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، أحد اللاعبين الذين يشكلون مسلسلا في صيف الانتقالات الحالي، بعد تقارير أكدت أن الفريق الفرنسي أخبر النجم البرازيلي بأنه خارج خططهم الموسم المقبل.

ونصح المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مواطنه وزميله في المنتخب البرازيلي بالالتحاق بفريق تشيلسي ليكون زميله، ولأن المدرب الألماني توماس توخيل يعرفه بعدما دربه سابقا في باريس سان جيرمان.

وقال تياغو سيلفا في تصريح للصحافة البرازيلية: ”يجب أن يذهب نيمار إلى تشيلسي، إن حدث ذلك سيكون أفضل، لا أعرف شيئا عن مستقبل نيمار لكني أتمنى أن يتحقق ذلك“.

وذكرت تقارير إعلامية أن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اجتمع بالبرازيلي نيمار للحديث بشأن إمكانية انتقاله للفريق الإنجليزي.

ولعب نيمار بجوار تياغو سيلفا في 138 لقاء بين فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي الأول والمنتخب الأولمبي ويملكان علاقة جيدة.

ويبقى فريق تشيلسي أحد الأندية القادرة على منح البرازيلي نيمار راتبا كبيرا لكونه حاليا يتقاضى حوالي 40 مليون يورو سنويا في باريس سان جيرمان وعقده مستمر مع الفريق حتى موسم 2027.

Thiago Silva says Neymar 'has to go to Chelsea' as he urges the Blues to bring him to Stamford Bridge https://t.co/gj9uaC6mcU

— MailOnline Sport (@MailSport) June 28, 2022