مانشستر يونايتد يرفض طلب برشلونة بإدخال ماغواير في صفقة تبادلية مقابل دي يونغ

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مانشستر يونايتد رفض عرضا من برشلونة لإدخال المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير في صفقة تبادلية تخص لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ، الذي يرغب الفريق الإنجليزي في ضمه.

وحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن برشلونة كان مهتما بالمدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، الذي يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب مستواه في مانشستر يونايتد، لكن الفريق الإنجليزي لا يرغب في التخلي عن قائده والذي كلفه مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل اقتربت المفاوضات بين إدارتي مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن صفقة دي يونغ من التوصل لقرار يرضي الطرفين، بعدما رفع الفريق الإنجليزي عرضه إلى 69 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب مانشستر يونايتد في حسم الصفقة قبل 30 حزيران/يونيو الحالي ليكون أول صفقة للفريق ولتلبية أولى طلبات مدربه الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

ويرغب تين هاغ في الحصول على كل لاعبيه حتى الصفقات الجديدة قبل الرحلة الإعدادية في الصيف إلى تايلاند وأستراليا، حيث من المقرر أن يجري عدة لقاءات ودية.

According to reports, Manchester United have rejected a sensational request from Barcelona for England defender Harry Maguire to be included in any deal to sign midfielder Frenkie de Jong 😮

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 26, 2022