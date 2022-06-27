مانشستر يونايتد يرفض طلب برشلونة بإدخال ماغواير في صفقة تبادلية مقابل دي يونغ

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مانشستر يونايتد رفض عرضا من برشلونة لإدخال المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير في صفقة تبادلية تخص لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ، الذي يرغب الفريق الإنجليزي في ضمه.

وحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن برشلونة كان مهتما بالمدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، الذي يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب مستواه في مانشستر يونايتد، لكن الفريق الإنجليزي لا يرغب في التخلي عن قائده والذي كلفه مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل اقتربت المفاوضات بين إدارتي مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن صفقة دي يونغ من التوصل لقرار يرضي الطرفين، بعدما رفع الفريق الإنجليزي عرضه إلى 69 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب مانشستر يونايتد في حسم الصفقة قبل 30 حزيران/يونيو الحالي ليكون أول صفقة للفريق ولتلبية أولى طلبات مدربه الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

ويرغب تين هاغ في الحصول على كل لاعبيه حتى الصفقات الجديدة قبل الرحلة الإعدادية في الصيف إلى تايلاند وأستراليا، حيث من المقرر أن يجري عدة لقاءات ودية.

According to reports, Manchester United have rejected a sensational request from Barcelona for England defender Harry Maguire to be included in any deal to sign midfielder Frenkie de Jong 😮 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 26, 2022

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن برشلونة يستعد لتقديم عرضه الأخير لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ استسلم لرغبة مهاجمه وهدافه روبرت ليفاندوفسكي ومستعد للتفاوض بشأن رحيله، لكنه حدد مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عنه.

وحسب ”سبورت“، فإن برشلونة يعتقد أن المبلغ مبالغ فيه ولا يرغب في تقديم عرض مالي كبير، حيث سيقدم عرضا في حدود 40 مليون يورو وبعض المتغيرات، على أمل إقناع إدارة بايرن ميونخ بالتخلي عن مهاجمه الذي يتبقى في عقده موسم واحد.

ويعتبر الأسبوع المقبل حاسما في برشلونة، حيث من المحتمل أن يحصل على مبلغ يتجاوز 200 مليون يورو من بيع حصة من حقوق النقل التلفزيوني ويتمكن من دخول السوق وعقد عدة صفقات، ويعتبر ليفاندوفسكي أولوية لكون الفريق وعد اللاعب بالقيام بكل شيء للتوقيع معه.

ويعد دي يونغ هدف يونايتد الرئيسي في سوق الانتقالات بناء على رغبة المدير الفني الجديد للفريق تين هاغ، الذي سبق لتدريبه في أياكس.

وخاض دي يونغ 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.