تقرير: ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

قال ماريو كورتيغانا، الصحفي المهتم بشؤون ريال مدريد بطل أوروبا، إن النادي الملكي لا يفكر مطلقا في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الحالي.

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قد ذكرت أن إدارة ليفربول تفكر في بيع صلاح البالغ عمره 30 عاما، هذا الصيف مثلما فعلت مع النجم السنغالي ساديو ماني، الذي انتقل إلى بايرن ميونخ وتأمل في الحصول على مبلغ كبير.

وأكدت الصحيفة أن مُلاك ليفربول لا يمانعون رحيل النجم الأول للفريق، في حال حصوله على عرض مالي يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون يورو)، وذلك قبل عام واحد على نهاية عقده وتعثر المفاوضات الجارية بين الطرفين بشأن تجديد عقد قائد ”الفراعنة“.

💰 Salah podría salir del Liverpool por 60 millones de euros, según @TheSun: 🗣️ @MarioCortegana: ➡️ "El puesto que más le ha bailado al Real Madrid es la banda derecha" ➡️ "Por lo que sé no es algo que esté pensando el Madrid" 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/4y51zv2wZf — Directo Gol (@DirectoGol) June 25, 2022

وأضاف الصحفي المقرب من ريال مدريد في بث مباشر مع Directo Gol ”على حد علمي، ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع صلاح الآن“.

وذكرت ”ذا صن“ أن ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 الشهر الماضي على حساب ليفربول في النهائي بهدف فينسيوس جونيور في باريس يراقب وضع صلاح رغم سوء العلاقات بين قائد الفراعنة ونجوم ريال مدريد بعد تصريحاته قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن تغيير رأي ليفربول بشأن الإبقاء على صلاح وتجديد عقده يتعلق بالمطالب المالية للنجم المصري الذي يطلب 400 ألف إسترليني أسبوعيا ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في النادي ويتجاوز الهولندي فيرجيل فان دايك بفارق 160 ألف يورو.

لكن ليفربول لا يعتزم تغيير هيكل رواتب لاعبيه من أجل الإبقاء على صلاح الذي بلغ الثلاثين عاما منتصف الشهر المقبل ويسعى لإبرام صفقة هي الأغلى له في مسيرته التي قاربت على الانتهاء وفي نفس الوقت لا يريد الرحيل عن ليفربول وخوض تحدِ جديد.

ويمكن لصلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 23 هدفا بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير، الانتقال مجانا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل إذا لم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد.

وفاز المصري صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته، وقد حصل على الجائزة التي توج بها في 2018 أيضا بعد حصد 48 في المئة من الأصوات متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.