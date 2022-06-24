مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ليدز يونايتد لضم كالفين فيليبس

ذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع ليدز يونايتد لضم لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس، في صفقة تكلفه حوالي 45 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تعويض رحيل لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو بعد نهاية عقده، ولذلك وقع اختياره على كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد البالغ 26 سنة والذي يلعب في نفس المركز ومستعد لدفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات حسب صحيفة ”ذا أتليتك“.

وستشمل الصفقة أيضا انتقال داركو غيابي لاعب أكاديمية مانشستر سيتي لفريق ليدز في صفقة تقدر بـ5 ملايين جنيه إسترليني.

ويتواجد كالفين فيليبس حاليا في عطلة بعد نهاية الموسم، لكن الصحيفة أكدت أن الاتفاق بين الناديين قد يحسم بشكل نهائي الأسبوع القادم ويتم الإعلان عن الصفقة.

وبعد التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في صفقة قدرت بحوالي 65 مليون يورو، يواصل مانشستر سيتي تعزيز صفوفه وتعويض نهاية حقبة أحد أعمدة الوسط البرازيلي فيرناندينو بصفقة مهمة؛ لكون كالفين فيليبس من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وشارك رفقة المنتخب الإنجليزي الأول في 23 مباراة.

وسبق للإماراتي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي أن أكد أن سوق الانتقالات في الفريق لن يقفل بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وأن الفريق سيعزز صفوفه بلاعبين جدد باتفاق مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا وحاجة الفريق.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع بدائل لرحيل نجمه كالفين فيليبس، حيث تعاقد سابقا مع الإسباني مارك روكا من بايرن ميونخ، ويحاول التعاقد مع الأمريكي تايلور أدامس لاعب لايبزيغ الألماني البالغ من العمر 23 سنة، وتقدر قيمة الانتقال بـ30 مليون جنيه إسترليني.