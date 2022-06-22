تقرير: غاريث بيل يتفاوض مع كارديف سيتي الناشط بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي

زار غاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق مقر تدريب كارديف سيتي، حيث يُعتقد أنه يجري مفاوضات مع فريق المدير الفني ستيف موريسون، إذ إنه لا يرتبط بأي عقد حاليا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه انتشرت شائعات بشأن عودة مثيرة لبيل إلى مكان ولادته، حيث يبحث عن الانضمام إلى فريق جديد قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022 مع ويلز.

يأتي ذلك بعد أن قاد ويلز للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 64 عامًا بعد الفوز 1-صفر في المباراة الفاصلة على أوكرانيا، التي مزقتها الحرب مع روسيا.

وفي تطور حديث، تحدث الجناح الويلزي مع موريسون مدرب كارديف، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وناقش مستقبله، وفقًا لموقع ”ويلز أونلاين“، الذي زعم أن بيل يخضع للعلاج الطبيعي تحت قيادة وإشرف الفريق الطبي للمنتخب الويلزي.

علاوة على ذلك، تحدث موريسون، الذي كان لاعبوه يشاركون في مرحلة الإعداد قبل الموسم، مع اللاعب نفسه.

ومن المقرر أن يؤكد لاعب ريال مدريد السابق خطوته التالية ”في الأيام المقبلة“، بدلاً من العودة إلى مسقط رأسه في كارديف عاصمة ويلز.

وعندما سُئل بيل عن خياراته من الأندية هذا الشهر، ابتسم وقال: ”لدي الكثير“.

وأعلنت أندية في الدوري الأمريكي للمحترفين بالفعل اهتمامها بالمهاجم، لكن يُعتقد أن توتنهام هوتسبير لا يفكر في التعاقد معه لفترة ثالثة، كما تم ربط نادي ساوثامبتون الذي لعب له بيل سابقا بالتعاقد مع الهداف التاريخي لويلز.

وخلال السنوات التسع التي قضاها في إسبانيا، فاز بيل بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الليغا وسجل 106 أهداف في 258 مباراة.

وقال روبرت بيدغ مدرب ويلز، مطلع الأسبوع الحالي، إن القائد بيل يحتاج للعب بانتظام على صعيد الأندية الموسم المقبل، إذا أراد قيادة الفريق في أول مشاركة للفريق في كأس العالم لكرة القدم منذ 64 عاما.

وقاد بيل البالغ من العمر 32 عاما ويلز إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1958، عندما فاز الفريق على أوكرانيا في مباراة فاصلة في كارديف، لكنه بلا ناد حاليا بعد رحيله عن ريال مدريد الذي شارك معه لوقت محدود بسبب الإصابة.

وخاض بيل 20 دقيقة فقط مع ريال مدريد منذ الفوز في قبل النهائي في ملحق تصفيات كأس العالم على النمسا في مارس/ آذار الماضي، والفوز على أوكرانيا بعد ذلك، حيث بدلت ركلته الحرة اتجاهها لتسكن الشباك ليضمن الفوز لويلز 1-صفر.

لكن بيدغ قال إنه سيكون من غير الواقعي اختيار بيل ضمن تشكيلة كأس العالم إذا لم ينضم لأي ناد الموسم المقبل.