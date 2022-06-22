محمد صلاح يودع ساديو ماني بكلمات مؤثرة

ودّع النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، زميله السابق السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ التعاقد بشكل رسمي مع ماني لمدة 4 سنوات في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو شاملة الإضافات.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ صورا تجمعه بساديو ماني وهما يرتديان قميص ليفربول، مع رسال وداعية.

وقال صلاح في رسالته لساديو ماني: ”كانت رحلة عظيمة! شكرًا على كل الأوقات الرائعة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة!“.

وأضاف: ”سوف نفتقدك جميعا“.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg — Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

يذكر أن ساديو ماني أبدى احتراما كبيرا لفريقه السابق وزملائه بالفريق، تحديدا نجوم خط الهجوم.

وسبق أن شكل ماني ثلاثيا رائعا مع محمد صلاح وفيرمينيو، حيث قال عن المصري والبرازيلي، يا لهما من لاعبين رائعين، ما زال ليفربول يمتلك لاعبين رائعين، إنه أفضل لاعب في العالم.

وقال ماني عن ليفربول إنه النادي الأفضل في العالم، وإنه سيظل مشجعا له، كما وجه رسالة لزملائه السابقين: ”أحبكم يا رفاق! ما زال منزلي في ليفربول موجودا، سأعود وأشاهد ليفربول، سأكون مشجع ليفربول رقم 1! سأقوم بعد كل مباراة في ميونيخ، سأبحث عن نتيجة ليفربول. عيناي عليكم يا رفاق“.

وتزامل الهداف المصري مع ماني في ليفربول منذ 2017 وشكلا ضلعين من ثلاثي هجومي خطير بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو، وساهما في تتويج فريق المدرب يورجن كلوب بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وحافظ الاثنان على العلاقة الجيدة رغم التوتر بينهما في بعض الفترات، وكال ماني المديح لصلاح في رسالة وداعه للنادي.

وتصادم صلاح وماني هذا العام على المستوى الدولي، وقاد ماني السنغال للفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية وفي مواجهة فاصلة لحسم المتأهل لكأس العالم في قطر، بجانب الصراع الثنائي على لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال السنوات الماضية.

وغادر ماني ليفربول قبل عام من نهاية عقده بعدما سجل 120 هدفا في 269 مباراة لينضم إلى بطل ألمانيا مقابل 40 مليون يورو حتى 2025.

وعوض ليفربول ماني بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا وهداف الدوري البرتغالي في وقت سابق هذا الشهر.

نهاية حقبة رائعة💔 pic.twitter.com/J9yZvCe55k — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 22, 2022

وأعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع ساديو ماني مهاجم السنغال من ليفربول لمدة ثلاث سنوات.

وودع المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، النجم السنغالي ساديو ماني (30 عاما)، الذي انتقل لصفوف بايرن ميونخ، مؤكدا أنه يُعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول.

وذكر كلوب في بيان: ”إنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخنا، وهو يغادر وعلينا أن ندرك مدى أهميته، يغادر بالكثير من الامتنان والحب من جانبنا، يرحل وهو يحظى بمكانة من بين الأفضل، أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم“.

وتابع المدرب الألماني: ”ليس علينا أن نندم على ما خسرناه، لكن نحتفل بما حظينا به من ميزات في وجوده، الأهداف التي سجلها والألقاب التي فاز بها، إنه أسطورة وأيقونة حديثة لليفربول“.

وأضاف كلوب في بيانه: ”أحترم تماما قرار ماني، وأنا متأكد من أن الجماهير تحترمه أيضا، إذا كنت تحب ليفربول، فأنت تحب ساديو، هذا أمر غير قابل للنقاش“.