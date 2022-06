محمد صلاح يودع ساديو ماني بكلمات مؤثرة

ودّع النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، زميله السابق السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ التعاقد بشكل رسمي مع ماني لمدة 4 سنوات في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو شاملة الإضافات.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ صورا تجمعه بساديو ماني وهما يرتديان قميص ليفربول، مع رسال وداعية.

وقال صلاح في رسالته لساديو ماني: ”كانت رحلة عظيمة! شكرًا على كل الأوقات الرائعة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة!“.

وأضاف: ”سوف نفتقدك جميعا“.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022