صحف رياضية: بيرناردو سيلفا مستحيل.. باريس سان جيرمان يلمس الهدف.. ودرع ريال مدريد

شكلت أخبار سوق الانتقالات، تقديم ريال مدريد للمدافع الألماني أنتوني روديغير واقتراب مانشستر يونايتد من أنتوني لاعب أياكس وتقديم عرض جديد لضم الهولندي فرانكي دي يونغ وفتح بيب غوارديولا الباب لرحيل البرتغالي برناردو سيلفا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتغيير ملاك فريق أولمبيك ليون واقتراب باريس سان جيرمان من المدرب غالتييه واستقالة ريان غيغز من تدريب منتخب ويلز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد لاعبه الجديد المدافع الألماني أنتوني روديغير وكتبت :“ تقديم روديغير : درع لريال مدريد ”.

كما تحدثت الصحيفة عن برشلونة ورغبته في ضم ليفاندوفسكي وبيرناردو سيلفا وكتبت :“ بايرن ميونخ ومانشستر سيتي يصبحان جادين“.

الصحيفة اهتمت بكأس ديفيز للتنس وكتبت :“ دافيد فيرير مدير جديد لكأس ديفيز ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ورغبة برشلونة التعاقد معه وكتبت :“ بيب غوارديولا يفتح الباب لبيرناردو سيلفا ”.

كما تحدثت عن تقديم ريال مدريد للمدافع الألماني أنتوني روديغر وكتبت :“ روديغير يعترف بكونه تفاوض مع برشلونة ”.

كما اهتمت باحتفالات جيرونا بالصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرتغالي برناردو سيلفا ورغبة برشلونة في التعاقد معه وكتبت :“ برناردو سيلفا : بيب غوارديولا يفتح الباب ”.

كما تحدثت عن احتفالات جيرونا بالصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

الصحيفة اهتمت بالهولندي فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة وكتبت :“ مانشستر يونايتد يهيئ عرضا بـ 75 مليون يورو زائد متغيرات من أجل فرانكي دي يونغ ”.

آس

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد لاعبه الجديد المدافع الألماني أنتوني روديغير وكتبت :“ أنتوني روديغير : بيبي هو مرجعي ”.

كما تحدثت الصحيفة عن احتفالات جيرونا بالصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

الصحيفة اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر يونايتد حول مستقبل البرتغالي برناردو سيلفا وكتبت :“ بيب غوارديولا : برناردو سيلفا مستحيل ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال البرازيلي أنتوني لفريق مانشستر يونايتد وكتبت :“ مانشستر يونايتد يقترب من حسم أول صفقة في الصيف الحالي من خلال التعاقد مع البرازيلي أنتوني من أياكس مقابل 40 مليون جنيه استرليني“.

كما اهتمت بمستقبل المدرب الويلزي ريان غيغز رفقة منتخب ويلز وكتبت :“ريان غيغز يستقيل من تدريب منتخب ويلز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق أولمبيك ليون وقدوم مستثمرين أمريكيين وكتبت :“ أولمبيك ليون المكان الأمريكي ”.

كما اهتمت بالمدرب الجديد لباريس سان جيرمان وكتبت :“ باريس سان جيرمان يلمس الهدف بالنسبة لغالتييه ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان وتطورات تعاقده مع البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت :“ إنتر ميلان : ملف لوكاكو يفتح وملف ديبالا يتعقد ”.

كما اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية.