ماركا: غوارديولا يريد تعاقد مانشستر سيتي مع كوكوريلا

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس إن المدرب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يريد التعاقد مع مواطنه مارك كوكوريلا من برايتون.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن غوارديولا يريد التعاقد مع مارك كوكوريلا بعد التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز، وأكدت أن مانشستر سيتي يتابع اللاعب الإسباني ويستعد لنقله إلى ملعب الاتحاد.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن الصفقة قد تكلف خزينة مانشستر سيتي 40 مليون يورو

ملية يمكن أن تصل إلى 40 مليون يورو، علما أن برايتون دفع 18 مليون يورو لخيتافي قبل عام للحصول عليه بعقد حتى يونيو 2026.

وأوضحت أن مانشستر سيتي ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع كوكوريلا حيث يتردد ان تشيلسي بقيادة المدرب الألماني يريد الحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وفي أول موسم له مع برايتون لعب كوكوريلا 34 مباراة كلاعب أساسي وبالمجمل لعب 38 مباراة صنع فيها هدفين، وقالت ”ماركا“ إن دوره مع الفريق كان مهمًا للغاية إذ يمتلك شخصية رائعة وفي الملعب يجلب الطاقة والجودة.

وتم اختيار كوكوريلا أفضل لاعب في برايتون للموسم 2021/2022 من قبل لاعبي كرة القدم ومشجعي الفريق وقال اللاعب تعليقا على ذلك: ”إنه أمر لا يصدق، لم أكن أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك في موسمي الأول في الدوري الإنجليزي“.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن غوارديولا يحب تعدد استخدامات كوكوريلا حيث لعب ظهير أيسر في وجود 4 مدافعين، ولعب ظهير أيسر في تواجد ثلاثة مدافعين، ولعب في قلب الدفاع في حالات الطوارئ.

وبسبب قدرته البدنية يغطي لاعب خيتافي السابق الجناح الأيسر بالكامل ولديه قدرة جيدة للانتقال إلى الهجوم والوسط.

وقبل أيام أكد خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن سوق انتقالات فريقه لم يكتمل بعد رغم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز وقال: أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين، نتطلع لتعزيز الفريق في المجالات التي نحتاج إلى تعزيزها، كما نعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار“.

وتدرج كوكوريلا فيس برشلونة ولعب لأندية إيبار وخيتافي في الليغا، علما أنه لعب للفريق الأول في برشلونة مرة وحيدة بواقع 7 دقائق فقط وكانت في موسم 2017/2018 في كأس الملك.