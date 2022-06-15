فابريزيو رومانو: ساديو ماني توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ والمتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق شفهي مع إدارة بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط ساديو ماني خلال الأيام الماضية بإمكانية الانضمام إلى الفريق البافاري، ولكن عروض بايرن ميونخ لم تكن جيدة على المستوى المادي ليوافق ليفربول على بيعه.

ويمتد تعاقد ماني مع ليفربول، لنهاية الموسم المقبل، لكنه أبلغ النادي بقرار الرحيل هذا الصيف، بعدما دخل في مفاوضات مع بايرن ميونخ.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن ”ساديو ماني سيوقع عقدا مدته 3 سنوات، وستدخل المحادثات مع ليفربول في مراحلها النهائية، بعد تقديم بايرن لعرض جديد“.

وأشار إلى أن ”ليفربول يعلم تماما أن ماني يريد الانتقال لبايرن ميونخ، وأن الاتفاق تم بين الطرفين“.

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready – talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern – and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

وتعاقد ليفربول مع الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، تمهيدا لانتقال ماني لصفوف بايرن ميونخ.

وكان بطل الدوري الألماني قد قدم بالفعل عرضين رسميين لضم ماني هذا الصيف، ولكن رفضهما ليفربول، مع العلم أن العرض الثاني تصل قيمته إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة ”90min“ الإنجليزية، مؤخرا أن ليفربول يعتبر العروض المقدمة حتى الآن ”مضحكة“، ويريد صفقة لا تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني مع المزيد من الإضافات، مما يعني أن هناك مسافة في التقييم بين الناديين.

ووفقا للتقارير، فإن عقد ماني مع بايرن من المقرر أن تبلغ قيمته حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يزيد كثيرًا عما كان ليفربول مستعدًا لتقديمه له.

ويعتبر مانى أحد أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ انتقاله من ساوثهامبتون في صيف 2016، حيث أسهم في تتويج الفريق بست بطولات، وهي: الدورى الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، مونديال الأندية، كأس الاتحاد، وكأس الرابطة.

وخاض ماني 269 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، وسجل 120 هدفا.