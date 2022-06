فابريزيو رومانو: ساديو ماني توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ والمتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق شفهي مع إدارة بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط ساديو ماني خلال الأيام الماضية بإمكانية الانضمام إلى الفريق البافاري، ولكن عروض بايرن ميونخ لم تكن جيدة على المستوى المادي ليوافق ليفربول على بيعه.

ويمتد تعاقد ماني مع ليفربول، لنهاية الموسم المقبل، لكنه أبلغ النادي بقرار الرحيل هذا الصيف، بعدما دخل في مفاوضات مع بايرن ميونخ.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن ”ساديو ماني سيوقع عقدا مدته 3 سنوات، وستدخل المحادثات مع ليفربول في مراحلها النهائية، بعد تقديم بايرن لعرض جديد“.

وأشار إلى أن ”ليفربول يعلم تماما أن ماني يريد الانتقال لبايرن ميونخ، وأن الاتفاق تم بين الطرفين“.

