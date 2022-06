تطورات مفاوضات ليفربول لضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يسعى لضم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا ارتبط بالانتقال إلى ليفربول أو مانشستر يونايتد، عقب تألقه مع الفريق البرتغالي، في الموسم المنصرم، حيث يبحث الريدز عن تدعيم خط الهجوم في حالة الرحيل المحتمل للدولي السنغالي ساديو ماني، للانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

ويُنظر إلى نونيز على أنه خليفة مواطنيه لويس سواريز وإدينسون كافاني، وسيتقاضى رسومًا تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، كواحد من أكثر لاعبي أوروبا قيمة هذا الصيف، إذ يدرك بنفيكا اهتمام يونايتد.

وقالت صحيفة ”ريكورد“، في تقرير لها، يوم الأربعاء، إن ”ليفربول جاهزون لجعل نونيز أغلى توقيع بتاريخ بنفيكا وعرضوا مبلغ 85 مليون جنيه إسترلنيي، كما أن نونيز أخبر مسؤولي بنفيكا برغبته في الانتقال إلى ليفربول فقط واللعب تحت قيادة يورغن كلوب“.

Liverpool are reportedly prepared to make Darwin Nunez their club-record signing and have 'offered' Benfica €100m for the forward.

