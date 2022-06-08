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رياضة

تطورات مفاوضات ليفربول لضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا
تاريخ النشر: 08 يونيو 2022 8:17 GMT
تاريخ التحديث: 08 يونيو 2022 8:45 GMT

تطورات مفاوضات ليفربول لضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يسعى لضم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، في الميركاتو الصيفي المقبل. اللاعب صاحب الـ 22 عامًا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يسعى لضم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا ارتبط بالانتقال إلى ليفربول أو مانشستر يونايتد، عقب تألقه مع الفريق البرتغالي، في الموسم المنصرم، حيث يبحث الريدز عن تدعيم خط الهجوم في حالة الرحيل المحتمل للدولي السنغالي ساديو ماني، للانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

ويُنظر إلى نونيز على أنه خليفة مواطنيه لويس سواريز وإدينسون كافاني، وسيتقاضى رسومًا تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، كواحد من أكثر لاعبي أوروبا قيمة هذا الصيف، إذ يدرك بنفيكا اهتمام يونايتد.

وقالت صحيفة ”ريكورد“، في تقرير لها، يوم الأربعاء، إن ”ليفربول جاهزون لجعل نونيز أغلى توقيع بتاريخ بنفيكا وعرضوا مبلغ 85 مليون جنيه إسترلنيي، كما أن نونيز أخبر مسؤولي بنفيكا برغبته في الانتقال إلى ليفربول فقط واللعب تحت قيادة يورغن كلوب“.

ولكن موقع ”ليفربول إيكو“ أوضح أن ليفربول لديه رغبة بالفعل في ضم نونيز هذا الصيف، ولكن ليس بأي ثمن.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام ليفربول بضم نونيز يأتي في حدود ميزانية معينة، وأنه ليس على استعداد للدخول في حرب مزايدة مع مانشستر يونايتد لضم مهاجم بنفيكا.

وأفاد بأن ليفربول لا يريد دفع 100 مليون يورو، المبلغ المطلوب من بنفيكا للتخلي عن نونيز، ويمكن للإدارة أن تقرر التخلي عن هدفها إذا ارتفع سعر اللاعب في الأسابيع المقبلة.

كما أشارت صحيفة ”ميرور“ إلى أن ”نونيز هو هدف ليفربول الأول في ميركاتو الصيف الحالي“.

المهاجم الأوروغوياني سجل 34 هدفًا، وصنع 4 أخرى، في 41 مواجهة شارك بها مع بنفيكا، في الموسم المنقضي، بكل المسابقات.

كما يسعى ليفربول لضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي.

وأوضحت صحيفة ”ذا تايمز“ أن ليفربول يسعى لإنهاء إجراءات ضم رامزي هذا الأسبوع في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

ليفربول نجح في ضم فابيو كارفايو جناح فولهام الشاب هذا الصيف.

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