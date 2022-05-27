30 مليون يورو في 3 سنوات.. بايرن ميونخ يحدد عرضه المالي لضم ساديو ماني

أعلن السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أنه سيناقش مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وريال مدريد يوم السبت في باريس، لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قالت إن بايرن ميونخ عرض 30 مليون يورو للتعاقد مع الجناح البالغ عمره 30 عاما.

وقبل عام واحد من نهاية عقده مع ليفربول، سيواصل المهاجم السنغالي مسيرته في بايرن ميونخ، حيث التقى حسن صالح حميديتش مدير الكرة في النادي البافاري مع وكلاء اللاعب في مايوركا.

وأعرب المدير الرياضي للبايرن عن اهتمامه الشديد بالدولي السنغالي، ومنذ ذلك الحين أعلن ماني أنه يفضل الرحيل عن ليفربول، خاصة أن بايرن ميونخ على وشك التوصل إلى اتفاق معه على عقد مدته ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 30 مليون يورو ليحل ماني محل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الانضمام إلى نادي برشلونة بعد اثني عشر شهرًا من نهاية عقده. ويمكن للمدير الفني الألماني لبايرن يوليان ناغليزمان أيضًا استخدام ماني كجناح، خاصة وأن سيرغ جنابري قد يغادر بايرن أيضًا هذا الصيف.

وعلى أي حال، فإن ماني يمثل أولوية للنادي البافاري الذي يريد توجيه ضربة في سوق الانتقالات بعد التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي ولاعب الوسط ريان جرافينبيرش من أياكس أمستردام.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ماني، الذي انضم إلى ليفربول في 2016 وأحرز أكثر من 120 هدفا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يفكر في ترك الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب بحثا عن تحد جديد.

بيلد: بايرن ميونخ يبدأ مفاوضاته مع ماني بعد نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/vQZFdEtIy5 pic.twitter.com/wAohUA2zYR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وقال ماني، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع ليفربول، لشبكة سكاي سبورتس: ”سأجيب على هذا السؤال (حول مستقبلي) بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وما إذا كنت سأبقى أم لا.

”ما أريد قوله الآن هو أنني أركز بشكل كامل على دوري أبطال أوروبا والفوز به، وهذا أمر أكثر أهمية بالنسبة لي ولجماهير ليفربول. هذه هي الإجابة التي يجب أن أعطيها قبل خوض النهائي. لكن عليك العودة إلي يوم السبت وسأعطيك أفضل إجابة تريد أن تسمعها، وبكل تأكيد ستكون إجابة خاصة. سأقول لك كل ما تريد سماعه حينها“.

وفاز ريال على ليفربول 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف بعد هدف لكريم بنزيمة وثنائية لجاريث بيل عقب تعادل ماني لصالح ليفربول.