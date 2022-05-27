أول الراحلين في عصر تين هاغ.. كافاني يودع جماهير مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة

أعرب المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني عن امتنانه الكبير لمشجعي مانشستر يونايتد للدعم الذي قدموه له طوال فترته التي استمرت عامين في أولد ترافورد، وذلك بعد إعلان رحيله عن النادي.

وانضم كافاني إلى يونايتد في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وكان له تأثير ملحوظ في موسمه الأول، لكن الإصابات منعت صاحب القميص رقم 21، الذي ارتدى الرقم 7 في موسمه الأولى، من المشاركة بشكل مستمر.

لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا أراد أن يشكر الجماهير على الطريقة التي أوضحوا بها دعمهم، حتى عندما كانت الملاعب مغلقة بسبب كوفيد-19.

وقال كافاني في مقابلة مع وسائل إعلام النادي الإنجليزي سواء الموقع الرسمي على الإنترنت أو قناة النادي: ”بصدق ليس لدي أي شيء سوى كلمات الامتنان تجاه جماهير وأنصار مانشستر يونايتد.

”بصراحة، لقد أظهروا لي الكثير من الاحترام منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها. أعتقد أنهم قد أدركوا إلى حد كبير كل العمل الشاق الذي حاولت دائمًا القيام به بأفضل طريقة ممكنة، وبذل قصارى جهدي لهذا الفريق. أنا حقًا ممتن للغاية، وسأغادر هنا مع ذكرى سعيدة لتلك المودة التي أظهروها لي دائمًا.“

بينما تم استقبال تسديدة كافاني الرائعة في مرمى حارس فولهام ألفونس أريولا في مايو/أيار 2021 بتشجيع جماهير أولد ترافورد، كانت الغالبية العظمى من أهدافه أمام الملاعب الخالية.

حقيقة أنه لم يتمكن من تكرار مثل هذا الشكل الرائع هذا الموسم، مع عودة الجماهير، هو شيء تأسف عليه الأوروغواي.

وأوضح: ”أردت المساهمة أكثر هذا الموسم. أحد الأشياء التي تركت لي طعمًا مرًا بعض الشيء هو أنه عندما قضينا موسمًا ممتعًا للغاية ولائقًا للغاية 2020/21، لم نكن قادرين على استقبال المشجعين في أولد ترافورد.

”والآن، هذا الموسم، مع عودة الجماهير إلى الملاعب، لم أتمكن حقًا من القيام بهذا النوع من الأداء، إذا كنت صادقًا، كنت أتمنى تسجيل هذا النوع من الأهداف في الموسم الماضي، ثم احتفل بها مع الجماهير، هذا النوع من الأشياء التي من الرائع أن يقوم بها مهاجم أمام جماهير فريقه.

”لكنني أريد أن أشكر المشجعين بصدق من صميم قلبي، لأنهم أظهروا لي دائمًا الكثير من المودة، وهذا مهم جدًا للاعب كرة قدم.“

ولم يوضح مهاجم باريس سان جيرمان السابق وجهته المقبلة وما إذا كان سيواصل اللعب في أوروبا أم يعود إلى أمريكا الجنوبية

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث اختتم مشواره يوم الأحد الماضي مع المدرب المؤقت رالف رانغنيك بالخسارة 1-صفر في ضيافة كريستال بالاس.

وانتهى الموسم المحبط وسط تقارير عديدة عن حدوث انقسام بين النادي والتشكيلة بسبب علاقة متوترة بين بعض اللاعبين ورانغنيك.

وعين إريك تين هاغ مدربا ليونايتد الشهر الماضي ليتسلم المنصب من المدرب المؤقت، وسيصل إلى أولد ترافورد عقب قيادة أياكس للقب الثالث على التوالي بالدوري الهولندي.