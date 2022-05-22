رانجنيك: كريستيانو رونالدو ليس وحشًا في مجال الضغط على المنافس.. وأنا لا ألومه على الإطلاق

تقبل رالف رانجنيك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، ولو جزئيا اللوم الذي تم توجيهه له بسبب الموسم المخيب للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه لم يتمكن من تنفيذ أسلوب لعبه الضاغط بشكل فعال بسبب القيود البدنية للفريق.

وتولى رانجنيك المسؤولية خلفا لأولي غونار سولشاير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن المدرب الألماني فشل في تحفيز يونايتد المتداعي والذي يحتل المركز السادس في الدوري ويحتاج للفوز على كريستال بالاس اليوم الأحد ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال رانجنيك، الذي سيحل محله إيريك تين هاغ في قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، للصحفيين ”أقر بأننا لم نقترب أبدا من الأداء الكروي الهجومي والاستباقي. هذا يرتبط بالقوة الجسدية إذا أردنا أن نلعب بهذه الطريقة.

”إذا أمعنت النظر في الموسم الأول ليورغن كلوب مع ليفربول، ستجد أن الفريق لم يقدم هذا النوع من الأداء (الذي يقدمه حاليا)، بل استغرق الأمر منهم نحو موسم ونصف الموسم“.

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وغالبا ما يشار إلى افتقار كريستيانو رونالدو، هداف يونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات، لأسلوب اللعب القائم على الضغط على المنافس وقال رانجنيك إن ذلك أجبره على اللجوء لحلول وسط فيما يتعلق بأسلوب لعبه.

وأضاف ”سجل كريستيانو عدة أهداف لكنه في نهاية المطاف، وأنا لا ألومه على الإطلاق، قدم أداء رائعا في تلك المباريات لكنه ليس وحشا في مجال الضغط على المنافس.

”الشيء نفسه ينطبق على عدد من اللاعبين الآخرين لذلك كان علينا تقديم بعض التنازلات في مرحلة ما.. لم نصل قط إلى التوازن الصحيح بين ما نحتاج تقديمه أثناء الاستحواذ على الكرة ودونها“.

لكن مدرب شالكه السابق، أضاف أنه كان بإمكانه فعل المزيد للحصول على أفضل ما لدى لاعبيه.

وتابع ”أنتقد نفسي بشكل كبير.. كنت أتوقع أن بوسعي أنا والطاقم التدريبي تطوير هذا الفريق بطريقة أكثر استدامة.. لا يجب إلقاء اللوم على اللاعبين فحسب، بل يجب أن نوجه سهام النقد لأنفسنا“.