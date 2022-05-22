جولة حسم الدوري الإنجليزي.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي مانشستر سيتي ضد أستون فيلا وليفربول مع وولفرهامبتون

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، لمتابعة الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021 – 2022 وسط منافسة مشتعلة على التتويج بين مانشستر سيتي وليفربول.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا على ملعب ”الاتحاد“، كما يستضيف ليفربول منافسه وولفرهامبتون على ملعب ”أنفيلد“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهتي جولة الحسم في صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب الاتحاد، كما تقام في التوقيت نفسه مواجهة ليفربول وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

خطوة أخيرة يا ريدز.. 90 دقيقة من أجل الجميع بكل قوة وعزيمة وشغف ❤️#ليفربول_وولفرهامبتون | #WalkOn pic.twitter.com/9Pw0GUE0r2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022

سيناريوهات التتويج

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق السيتي 28 فوزا وتعادل 6 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل 96 هدفا واستقبل 24 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع وهجوم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 89 نقطة بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب.

وحقق ليفربول 27 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى هزيمتين، وسجل 91 هدفا واستقبل 25 هدفا.

وتشير لوائح الدوري الإنجليزي إلى الاحتكام لقاعدة فارق الأهداف حين التساوي في عدد النقاط بين فريقين أو أكثر، ثم قاعدة الأكثر تسجيلا للأهداف ثم المواجهات المباشرة.

ويعني فوز السيتي على أستون فيلا تتويجه بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون.

وفي حالة تعادل السيتي مع أستون فيلا فإن السيتي يصل للنقطة 91 ويتوج باللقب حال تعادل أو هزيمة ليفربول، بينما يتوج ليفربول للمرة الـ20 في تاريخه إذا حقق الفوز مع تعادل أو خسارة السيتي.

وفي حالة تعادل ليفربول وهزيمة السيتي فالأخير يتوج حال كانت الهزيمة أقل من 6 أهداف، ولكن ليفربول يتوج باللقب حال خسارة السيتي بفارق 7 أهداف، خاصة أن فارق الأهداف لصالح السيتي برصيد 6 أهداف بخلاف تفوقه في تسجيل الأهداف.

مباريات كبيرة خضناها سويًا وها نحن نصل إلى المنعطف الأخير.. 🔴 أيًا كان ما سيحدث فقط تذكر، نحن ليفربول! ❤️pic.twitter.com/nWPxRSz0cK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 21, 2022

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يسعى مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنجليزي وإنقاذ موسمه بعد الخروج من دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بخلاف خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وقال بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الدوري صعب وطويل ومرهق والتتويج به إنجاز كبير، موضحا أن فريقه سيقاتل لحسم اللقب في الجولة الأخيرة على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف: ”علينا أن نلعب لآخر دقيقة ونسعى لحسم اللقب والتتويج وسط جمهورنا والحفاظ على اللقب“.

ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إديرسون مورايس وأمامه رباعي الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت وجواو كانسيلو وأولكساندر زينتشينكو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره برناردو سيلفا وكيفين دي بروين ويقود ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ أو رياض محرز وفيل فودين وغابريل جيسوس.

ويخوض أستون فيلا مواجهة اليوم باحثا عن نتيجة إيجابية، وربما بالأدق سيكون موقف المدرب ستيفن جيرارد أحد أساطير نادي ليفربول بحاجة لتقديم هدية لفريقه السابق بتعطيل السيتي على ملعبه لإفساح المجال أمام تحويل مسار اللقب للريدز.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي، إنه سيبحث مع فريقه عن تقديم مباراة قوية بغض النظر عن أي شيء آخر، مؤكدا أنه يتمنى كمدرب فرصة غوارديولا وكلوب بقيادة مشروع بهذه القدرات وفي هذا المستوى.

ويعتمد أستون فيلا على تشكيلة تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه خط الدفاع بقيادة كالوم تشامبيرس وتيرون مينجس وماتيو كاش ولوكاس ديني.

ويقود خط الوسط دوغلاس لويز وبجواره جون ماكجين وجاكوب رامسي وفي الهجوم فيليب كوتينيو وأولي واتكينز وداني إنغز.

ليفربول ضد وولفرهامبتون

يتمسك ليفربول بآخر آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون.

وقال يورغن كلوب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يتمنى التتويج وسيلعب من أجل ذلك، موضحا أن جيرارد لن يلعب ولكنه واثق في تعامل أستون فيلا بجدية مع اللقاء.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم على الأرجح أليسون باكير لحراسة المرمى وجويل ماتيب وإبراهيم كوناتي وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون في الدفاع.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وبجواره تياغو ألكانتارا ونابي كيتا مع ثلاثي الهجوم لويس دياز وساديو ماني ودييغو جوتا أو محمد صلاح.

في المقابل، يقود وولفرهامبتون مدربه البرتغالي برونو لاجي الذي يعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خوسيه سا وأمامه ثلاثي الدفاع ويلي بولي وجوني كاسترو وتوتي غوميز.

ويقود خط الوسط روبين نيفيز وجواو موتينهو وأمامهما بيدرو نيتو ويمينا شيكينهو ويسارا ريان آيت نوري وثنائي الهجوم راؤول خيمينيز وهوانغ هي تشان.

وقال أيمن عبدالعزيز، لاعب وسط قونيا سبور التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الجولة الأخيرة ستكون مشتعلة، متوقعا تتويج السيتي باللقب رغم تعاطفه كلاعب مصري مع ليفربول ليحقق صلاح البطولة.

وأضاف: ”لا شيء مضمون في كرة القدم، ولكن السيتي لن يفرط بسهولة في آخر ألقابه هذا الموسم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره“.