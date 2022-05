غوارديولا: فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري يضعه على قدم المساواة مع يونايتد في حقبة فيرغسون

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه بوسعه مضاهاة عظمة تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة أليكس فيرغسون إذا انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم بفوزه على أستون فيلا، اليوم الأحد.

وحقق يونايتد تحت قيادة فيرغسون هذا الإنجاز ثلاث مرات، ليرسخ الفريق نفسه كقوة مهيمنة على كرة القدم الإنجليزية خلال فترة قيادة المدرب الاسكتلندي التي استمرت 26 عاما.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة أستون فيلا ”بالطبع سيكون أمرا رائعا (الفوز بأربعة ألقاب في خمسة مواسم). عند وصولي كانت الناس هنا تقول إن الدوري الإنجليزي الممتاز صعب حقا.. بل أصعب بطولات الدوري“.

وأضاف ”كان السير أليكس فيرغسون مدرب يونايتد هو الوحيد الذي تمكن من حصد أربعة ألقاب في خمس سنوات.

”عندما يحدث هذا، فأنت تدرك حجم (تشكيلة) يونايتد في تلك الفترة وكيف تمكن (فيرغسون) من القيام بذلك بضع مرات. نحن على وشك أن نكون جزءا من ذلك وعلينا أن نحاول اغتنام الفرصة“.

ويجب أن يفوز سيتي على أرضه في اليوم الأخير ليحقق اللقب متفوقا على ليفربول الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة ويلعب في الوقت ذاته أمام وولفرهامبتون واندرارز.

𝐌𝐖𝟑𝟖 𝐏 𝐆𝐃 𝐏𝐭𝐬

Man City 37 +72 90

Liverpool 37 +66 89

Pep Guardiola says Manchester City wouldn’t be as successful as they’ve been without Jürgen Klopp’s Liverpool pushing them to the limits. 🤝 pic.twitter.com/wZmsJBhDrU

— Football Daily (@footballdaily) May 21, 2022