ترتيب الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يهزم آرسنال ويحرمه من استعادة المركز الرابع

ألحق نيوكاسل يونايتد خسارة مؤثرة بمنافسه آرسنال، وتغلب عليه 2/0 اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسدد كاليوم ويلسون الكرة في المرمى، لكن تم احتساب الهدف بطريقة عكسية بعدما لمست الكرة بنجامين وايت، لاعب آرسنال، في الدقيقة 56.

بن وايت لاعب #آرسنال يُسجل هدفًا بالخطأ في مرماه أمام #نيوكاسل لتصبح النتيجة خسارة فريقه (1-0) حال استمرار هذه النتيجة سيحتاج #توتنهام نقطة واحدة من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا فيما سيلعب فريق أرتيتا بالدوري الأوروبي.#ارسنال_نيوكاسل pic.twitter.com/qLvt1lt4nb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2022

وقضى البرازيلي برونو غيمارايش على آمال آرسنال في تسجيل هدف التعادل بعدما وقع الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 85، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات بين آرسنال ونيوكاسل فاز الغانرز في 8 مباريات، وفاز نيوكاسل مرتين.

وجمدت هذه الخسارة رصيد آرسنال عند 66 نقطة من 37 مباراة، في المركز الخامس، ويتأخر بنقطتين عن توتنهام، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 46 نقطة من 37 مباراة في المركز الثاني عشر.

وفي الجولة الأخيرة، يوم الأحد المقبل، يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على نوريتش سيتي، الذي نزل إلى دوري الدرجة الأولى، في حين يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون، الذي يصارع لتجنب الهبوط، على ملعب الإمارات.



وكانت آخر مشاركة لآرسنال في دوري أبطال أوروبا في موسم 2016/2017، في حين كانت آخر مشاركة لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 90 نقطة من 37 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أقل.

ومن المقرر أن بحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون غدا الثلاثاء، على أن يلعب في الجولة الأخيرة على ملعب أنفيلد مع وولفرهامبتون، في الوقت الذي يلعب فيه مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد أمام أستون فيلا.

وبات مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز على أستون فيلا، يوم الأحد المقبل، لضمان اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو خسارة ليفربول أمام ساوثهامبتون يوم الثلاثاء.

وفي آخر 10 مواسم فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مواسم: 2013/2014، و2017/2018، و2018/2019، و2020/2021، علما أن ليفربول نال لقب موسم 2019/2020.