ديلي ميل: مانشستر سيتي يبلغ غوندوغان بالبحث عن ناد جديد

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الإثنين أن لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان قد يرحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف رغم تبقي عام واحد على نهاية عقده مع الفريق.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإن مانشستر سيتي أبلغ غوندوغان أنه حر في البحث عن ناد جديد، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

