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رياضة

ديلي ميل: مانشستر سيتي يبلغ غوندوغان بالبحث عن ناد جديد
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 19:22 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 19:40 GMT

ديلي ميل: مانشستر سيتي يبلغ غوندوغان بالبحث عن ناد جديد

غوندوغان شارك مع مانشستر سيتي في 252 مباراة سجل فيها 47 هدفا وصنع 33.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الإثنين أن لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان قد يرحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف رغم تبقي عام واحد على نهاية عقده مع الفريق.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإن مانشستر سيتي أبلغ غوندوغان أنه حر في البحث عن ناد جديد، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

وظهر غوندوغان بشكل كبير هذا الموسم في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث شارك في 42 مباراة بشكل عام، وبدأ في التشكيلة الأساسية 20 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 37 في فريق مليء بلاعبي خط الوسط.

وأكدت ”ديلي ميل“ أنه تم إبلاغ اللاعب بأنه من غير المحتمل تمديد عقده الحالي، ما يتيح للاعب البحث عن ناد جديد يلعب له الموسم المقبل.

وشوهد الدولي الألماني، الذي كلف خزينة مانشستر سيتي 21 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدريد من مطار مانشستر صباح اليوم الإثنين.

لكن الغرض من رحلة غوندوغان لم يكن واضحًا، حيث تم منح لاعبي مانشستر سيتي إجازة لمدة يومين، علما أن ريال مدريد حاول التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عندما كان مع بروسيا دورتموند،

وفي مقابلة قبل أيام تحدث غوندوغان عن حزنه بعد خسارة مانشستر سيتي 2/3 أمام ريال مدريد ليودع الفريق الإنجليزي من نصف النهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة إجمالية 5/6، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي 4/3.

إذا فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، فسيكون غوندوغان أنجح ألماني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بنيل 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وشارك غوندوغان الموسم الحالي في 42 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، بواقع 2999دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 6، وبالمجمل شارك مع مانشستر سيتي في 252 مباراة سجل فيها 47 هدفا وصنع 33.

وحصل غوندوغان مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجلزيي و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

وكان غوندوغان مع مانشستر سيتي عندما خسر 0/1 أمام مواطنه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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