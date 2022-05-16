ديلي ميل: مانشستر سيتي يبلغ غوندوغان بالبحث عن ناد جديد

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الإثنين أن لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان قد يرحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف رغم تبقي عام واحد على نهاية عقده مع الفريق.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإن مانشستر سيتي أبلغ غوندوغان أنه حر في البحث عن ناد جديد، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

وظهر غوندوغان بشكل كبير هذا الموسم في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث شارك في 42 مباراة بشكل عام، وبدأ في التشكيلة الأساسية 20 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 37 في فريق مليء بلاعبي خط الوسط.

وأكدت ”ديلي ميل“ أنه تم إبلاغ اللاعب بأنه من غير المحتمل تمديد عقده الحالي، ما يتيح للاعب البحث عن ناد جديد يلعب له الموسم المقبل.

وشوهد الدولي الألماني، الذي كلف خزينة مانشستر سيتي 21 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدريد من مطار مانشستر صباح اليوم الإثنين.

غوندوغان

◀لا يزال مودريتش ساحرا، تمريرته الحاسمة لرودريغو أمام تشيلسي ألزمتني الصمت، الطريقة التي يلعب بها تبدو دائما سلسة وهادئة#إرم_سبورت #ريال_مدريد #مانشستر_سيتي #مودريتش #غوندوغان pic.twitter.com/acp8MShnTO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

لكن الغرض من رحلة غوندوغان لم يكن واضحًا، حيث تم منح لاعبي مانشستر سيتي إجازة لمدة يومين، علما أن ريال مدريد حاول التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عندما كان مع بروسيا دورتموند،

وفي مقابلة قبل أيام تحدث غوندوغان عن حزنه بعد خسارة مانشستر سيتي 2/3 أمام ريال مدريد ليودع الفريق الإنجليزي من نصف النهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة إجمالية 5/6، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي 4/3.

إذا فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، فسيكون غوندوغان أنجح ألماني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بنيل 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب صحيفة ”ديلي ميل“.

الكاي غوندوغان لاعب #مانشستر_سيتي قفز إلى صدارة أكثر اللاعبين الألمان تسجيلا للأهداف بتاريخ البريميرليغ "34" هدفًا متفوقا على لاعب الأرسنال السابق مسعود أوزيل #بيرنلي_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/VlCYyPJcWy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وشارك غوندوغان الموسم الحالي في 42 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، بواقع 2999دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 6، وبالمجمل شارك مع مانشستر سيتي في 252 مباراة سجل فيها 47 هدفا وصنع 33.

وحصل غوندوغان مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجلزيي و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

وكان غوندوغان مع مانشستر سيتي عندما خسر 0/1 أمام مواطنه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.