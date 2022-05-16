ماركا: مبابي رفض عرضا من ليفربول من أجل ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن كيليان مبابي رفض عرضا من ليفربول قبل أيام مفضلا الالتزام بكلمته مع ريال مدريد الذي سينتقل له في صفقة مجانية بنهاية الموسم.

وكان مستقبل مبابي بين فريقين، باريس سان جيرمان وريال مدريد منذ العام 2017، حينها كان المهاجم الفرنسي قريبًا جدًا من ملعب سانتياغو برنابيو في ذلك الوقت، ولكن في اللحظة الأخيرة وفي مفاجأة لريال مدريد فضل اللاعب الشاب اختبار نفسه أولا في بارك دي برينس وطوال هذه الفترة كان ليفربول دائما في حالة ترقب.

أين سيلعب كيليان مبابي في تشكيلة ريال مدريد؟ https://t.co/cpVdYKrc6e pic.twitter.com/k254uGzbru — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن مصادر مطلعة أن مبابي أبعد عنه تواصلا من ليفربول قبل أيام؛ لأنه إذا لم يستمر في بلاده فكان البديل الوحيد هو ريال مدريد أحد أحلام طفولته.

وأصبح الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي نهائيا وذلك خلال زيارة المهاجم الفرنسي إلى مدريد الأسبوع الماضي، وهو ما أكده اللاعب خلال تصريحاته في حفل توزيع جوائز الكرة الفرنسية الليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 23 عاما وريال مدريد حسما الصفقة الأسبوع الماضي، بوضع النقاط على الحروف بما تم الحديث عنه في الأشهر الأخيرة.

ريال مدريد يحدد موعد إعلان صفقة كيليان مبابي https://t.co/ctY1He1j8e pic.twitter.com/GbcDsjYAFr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وحسم مبابي مستقبله خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بالتزامن مع زيارته إلى مدريد والتي أعلن اللاعب خلالها أنه حضر للعاصمة الإسباني بغرض الترفيه والنزهة.

لكن خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد أخذ زمام المبادرة وحصل على موافقة نهائية من مبابي الذي طلب توخي الحذر وعدم الإعلان عن الصفقة حتى ينتهي موسمه مع باريس سان جيرمان.

تقرير: باريس سان جيرمان يعرض 120 مليون يورو لضم خليفة مبابي https://t.co/b5OqVTMLoW pic.twitter.com/r7z3GXOX1G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وسيبقى ريال مدريد هادئا وينتظر إعلان اللاعب بنفسه انتهاء فترته مع باريس سان جيرمان، ورغبته في اللعب للنادي الملكي اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل.

وسيوقع مبابي لمدة خمس سنوات، وسيكون مصحوبا بشرط جزائي ضخم يمنعه تماما من الانتقال إلى أي فريق آخر دون موافقة ريال مدريد.

وسيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع يحصل عليه بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.